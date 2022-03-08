اليوم 04:01
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
الأمم المتحدة: مليونان فروا من أوكرانيا حتى اليوم
أشخاص تم إجلاؤهم يقفون تحت جسر مدمر أثناء فرارهم من مدينة إيربين ، شمال غرب كييف
8 مارس 2022 14:39

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن عدد الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا بسبب الحرب الروسية وصل إلى مليونين، اليوم الثلاثاء.

وكتب على حسابه على موقع تويتر:"اليوم وصل عدد اللاجئين الخارجين من أوكرانيا إلى مليوني شخص". وكانت الأمم المتحدة وصفت تدفق اللجوء من أوكرانيا بأنه "الأسرع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية". 

المصدر: وكالات
الأمم المتحدة
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©