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روسيا تعلن دخول وقف إطلاق نار جديد حيز التنفيذ في أوكرانيا
روسيا تعلن دخول وقف إطلاق نار جديد حيز التنفيذ في أوكرانيا
8 مارس 2022 13:41

أعلن الجيش الروسي دخول وقف جديد لإطلاق النار في أوكرانيا حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، وفتح «ممرات إنسانية» في خمس مدن.
وبحسب البيانات، سيُتاح للمواطنين في العاصمة كييف والمدن الرئيسية في تشيرنيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول الساحلية، التي عانت بشدة من القتال، الفرصة للوصول إلى أماكن آمنة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت موسكو (8 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا).
ويعتبر وقف القتال شرطاً أساسياً لإقامة ممرات الهروب في المدن التي تشهد معارك، والتي تتكثف في مدينة ماريوبول الساحلية المطلة على بحر آزوف، حيث تحاصرها القوات الروسية.
وبحسب بيانات الصليب الأحمر، ينتظر 200 ألف شخص في ماريوبول الخروج من المدينة عبر طرق مختلفة.
وهذه هي المحاولة الرابعة في ماريوبول لإخراج المواطنين من المدينة.
ومن المخطط أن ينتقلوا عبر حافلات وسيارات. وبحسب السلطات الأوكرانية، سيُجرى أيضاً إقامة نقاط تجمع في المدينة. وبحسب بيانات من كييف، اتفق ممثلو أوكرانيا وروسيا على تفاصيل الإجلاء من المدينة في جولة ثالثة من المفاوضات أمس الاثنين.

 

المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
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