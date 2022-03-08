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أوكرانيا تبدأ إجلاء المدنيين
أشخاص ينتظرون ركوب القطار أمام قطار الإجلاء في محطة القطار المركزية في أوديسا في
8 مارس 2022 13:36

قال مسؤولون أوكرانيون إن بلادهم بدأت اليوم الثلاثاء إجلاء المدنيين من مدينة سومي بشمال شرق البلاد ومن بلدة إربين القريبة من العاصمة كييف.
وبدأت عمليات الإجلاء بعد اتفاق المسؤولين الروس والأوكرانيين على إقامة "ممرات إنسانية" للسماح للمدنيين بالخروج من بعض المدن والبلدات التي تحاصرها القوات الروسية.

وقال أوليكسي كوليبا حاكم منطقة كييف "حتى الساعة 0930 (0730 بتوقيت جرينتش) تم إجلاء أكثر من 150 شخصاً ولا تزال العملية جارية".

وتقطعت السبل بالمدنيين جراء القتال منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير. وتصف موسكو ما تنفذه في أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".

 

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
كييف
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