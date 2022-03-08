اليوم 04:00
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
أستراليا تجلي 40 ألف شخص من ولاية نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات
أستراليا تجلي 40 ألف شخص من ولاية نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات
8 مارس 2022 12:26

لقي شخصان حتفهما، وطالبت السلطات 40 ألف شخص بإجلاء منازلهم في ولاية نيو ساوث ويلز، وذلك في ظل استمرار هطول الأمطار على الولاية الواقعة بشرق أستراليا اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس وزراء الولاية دومنيك بيروتيت إن أزمة الفيضانات أودت بحياة سبعة أشخاص، وذلك عقب العثور على جثة سيدة وابنها في مياه الفيضانات بغرب سيدني اليوم الثلاثاء.
وأضاف رئيس الوزراء أن أوامر الإجلاء صدرت لـ 40 ألف شخص في الولاية.
وذكرت وكالة أستراليا اسوشيتد برس أن ما لايقل عن 13 شخصاً آخرين لقوا حتفهم في ولاية كوينزلاند بسبب الفيضانات.
وأصدر مكتب الأرصاد اليوم تحذيراً بهبوب عواصف رعدية قوية من هطول أمطار غزيرة«سوف تؤدي لوقوع فيضانات غامرة مهددة للحياة واحتمالية وقوع انهيارات أرضية في مناطق بشمال شرق سيدني».
 وتشهد سيدني هطولاً للأمطار متواصلاً لمدة 16 يوماً على التوالي، ومن غير المتوقع سطوع الشمس حتى يوم الخميس على الأقل.
ويرجع هذا الطقس إلى نظام ضغط منخفض يتحرك ببطء.

 

المصدر: د ب أ
أستراليا
فيضانات
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©