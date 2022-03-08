أستراليا تجلي 40 ألف شخص من ولاية نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات

لقي شخصان حتفهما، وطالبت السلطات 40 ألف شخص بإجلاء منازلهم في ولاية نيو ساوث ويلز، وذلك في ظل استمرار هطول الأمطار على الولاية الواقعة بشرق أستراليا اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس وزراء الولاية دومنيك بيروتيت إن أزمة الفيضانات أودت بحياة سبعة أشخاص، وذلك عقب العثور على جثة سيدة وابنها في مياه الفيضانات بغرب سيدني اليوم الثلاثاء.

وأضاف رئيس الوزراء أن أوامر الإجلاء صدرت لـ 40 ألف شخص في الولاية.

وذكرت وكالة أستراليا اسوشيتد برس أن ما لايقل عن 13 شخصاً آخرين لقوا حتفهم في ولاية كوينزلاند بسبب الفيضانات.

وأصدر مكتب الأرصاد اليوم تحذيراً بهبوب عواصف رعدية قوية من هطول أمطار غزيرة«سوف تؤدي لوقوع فيضانات غامرة مهددة للحياة واحتمالية وقوع انهيارات أرضية في مناطق بشمال شرق سيدني».

وتشهد سيدني هطولاً للأمطار متواصلاً لمدة 16 يوماً على التوالي، ومن غير المتوقع سطوع الشمس حتى يوم الخميس على الأقل.

ويرجع هذا الطقس إلى نظام ضغط منخفض يتحرك ببطء.