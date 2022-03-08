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الرئيس الأوكراني يتعهد بالبقاء في كييف
الرئيس الأوكراني يتعهد بالبقاء في كييف
8 مارس 2022 07:40

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالبقاء في العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال زيلينسكي في رسالة فيديو: "أنا أقيم في كييف"، مضيفا أنه لن يختبئ ولا يخاف من أحد.
وأضاف: "اليوم هو الليلة الثانية عشرة من كفاحنا ودفاعنا. نحن جميعا في الموقع ، الجميع يعمل.. أنا في كييف وفريقي معي".
ووفقاً للمكتب الرئاسي، استدعى زيلينسكي جنودا أوكرانيين يخدمون في مهام أجنبية.
وجاء في البيان أن هناك حاجة إلى "جيش محترف للغاية" في الحرب ضد "العدوان الروسي". ووفقاً لوسائل إعلام أوكرانية، تشارك البلاد في عمليات في كوسوفو والكونجو وكوت ديفوار.

وقال زيلينسكي إن المحادثات مع روسيا ستستمر. مضيفا: "نحن واقعيون. لهذا السبب سنتحدث. سنصر على المفاوضات حتى نجد طريقة لنقول لشعبنا: هذه هي الطريقة التي نتوصل بها إلى السلام".
وأضاف أن كل يوم من القتال يخلق "ظروفاً أفضل" لأوكرانيا.

المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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