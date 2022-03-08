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روسيا تقدم عرضاً جديداً لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
يطفئ رجال الإطفاء حريقًا في مستودع نفط تقول خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية إنه نجم عن الضربات الروسية في منطقة جيتومير بأوكرانيا
8 مارس 2022 07:50

 قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو تقدم عرضاً جديداً لوقف إطلاق النار في أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

وفي حديثه أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، قرأ نيبينزيا من بيان صادر عن السلطات في موسكو.

وعرضت روسيا وقف إطلاق النار من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو (0700 بتوقيت جرينتش) لفتح ممر إنساني أو ممرات لإجلاء المواطنين من كييف 
وتشيرنيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول.

وتضمن البيان أيضا عرضا بإخلاء المدن الأوكرانية إلى الغرب من كييف.ولكن، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية على تلجرام، يبدو أن 
الممرات الإنسانية المعنية تسير بشكل رئيسي أو كامل في اتجاه روسيا أو بيلاروس.

وشدد نيبينزيا على أن اللاجئين لن يتم إرسالهم بالضرورة إلى روسيا، مضيفاً: "كما يتم عرض الإجلاء نحو المدن الأوكرانية غرب كييف". 

المصدر: وكالات
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