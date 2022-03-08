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قتيل وجريحان بإطلاق نار أمام مدرسة ثانوية بأميركا
عناصر من الشرطة الأميركية
8 مارس 2022 07:19

قُتل فتى وأصيب آخران بجروح خطيرة في إطلاق نار وقع أمام مدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأميركية الإثنين، بحسب ما أعلنت الشرطة، مشيرة إلى أنّها أوقفت "مشتبهاً بهم محتملين".

وقال السرجنت بول باريزيك المتحدّث باسم شرطة دي موين، عاصمة الولاية الواقعة في وسط البلاد، إنّ إطلاق النار وقع في الساعة 14:48 (20:48 ت غ) أمام ثانوية "إيست هاي سكول".

وأضاف في بيان تلقّته وكالة فرانس برس أنّه فور وصول قوات الشرطة إلى المكان عثرت على ثلاثة فتية وقد أصيبوا بالرصاص فتمّ نقلهم إلى المستشفى حيث ما لبث أحدهم أن توفي متأثراً بجراحه، فيما يواصل الآخران تلقّي العلاج.

وأوضح أنّ "الأعيرة النارية أُطلقت على ما يبدو من سيارة مارّة"، مشيراً إلى أنّها ألقت القبض على "مشتبه بهم محتملين" لكنّها لم توجّه إلى أيّ منهم اتّهامات بعد. 

وفور وقوع إطلاق النار أغلقت المدرسة أبوابها ومنعت أياً كان من الدخول إليها أو الخروج منها، لكنّها ما لبثت أن أعادت فتح أبوابها وسمحت للتلامذة والموظفين بالمغادرة، بحسب ما أعلنت إدارة المدارس العامة في المدينة في تغريدة على تويتر.

 

المصدر: وكالات
أميركا
إطلاق نار
مدرسة
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