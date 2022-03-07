30 طن مساعدات إماراتية عاجلة إلى أوكرانيا

أبوظبي (وام)

أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة تحمل على متنها 30 طناً من المواد والإمدادات الطبية والإغاثية في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا، وذلك استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في الداخل واللاجئين في دول الجوار، في ظل وجود أكثر من 1.2 مليون لاجئ حتى الآن. وهبطت الطائرة في مدينة لوبلن في بولندا، وتم تسليم الإمدادات الطبية والإغاثية إلى السلطات الأوكرانية في بولندا ليتم تحريكها إلى الداخل الأوكراني.

وقال سالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا: «يأتي إرسال طائرة الإمدادات الطبية والإغاثية في إطار حرص الإمارات على ضمان توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين، خاصة من النساء والأطفال، بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة، وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية». وأكد التزام الإمارات بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها، وعلى وقوف الدولة وقيادتها، إلى جانب كافة شعوب العالم للتغلب على أي أزمة إنسانية طارئة، ترسيخاً لنهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» القائم على العطاء والتسامح وخدمة الإنسانية جمعاء دون أي تمييز أو تفرقة.

وكانت الإمارات أعلنت في الثاني من مارس عن تبرع بقيمة 18.36 مليون درهم (5 ملايين دولار)، استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع. وتؤكد الإمارات أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق، كما ورد في بيانها، خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال لقاء أمس الأول مع مستشار النمسا كارل نيهامر، أن الإمارات من خلال رئاستها مجلس الأمن الدولي خلال شهر مارس الجاري تبذل كل ما في وسعها من أجل تشجيع الحلول السلمية للأزمة الأوكرانية، والعمل والتعاون مع الأطراف المعنية لتعزيز السلام الدولي. كما شدد سموه في اتصالين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي على ضرورة الحل السلمي للأزمة بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي. لافتاً سموه إلى أن الإمارات ستواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بهدف المساعدة في إيجاد حلول سياسية عبر التفاوض والحوار والتفاهم، وأن الدولة حريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة من منطلق نهجها الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية.

وكانت الإمارات عبرت خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء التطورات الإنسانية في أوكرانيا، وقالت: «يجب أن تتركز المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في توجيه كافة الجهود، واستخدام جميع القنوات الدبلوماسية، لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني». ونوهت إلى ضرورة حشد جهود الأمم المتحدة لتعزيز الحوار وإنهاء الأعمال العدائية، ومعالجة الوضع الإنساني، بمد يد العون لمن هم في أمس الحاجة للمساعدة. كما دعت الإمارات خلال اجتماعات الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف كافة أطراف النزاع في أوكرانيا إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار وبالطرق الدبلوماسية، تمهيداً لعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

وشددت الإمارات على أن مواصلة النزاع من شأنها أن تؤدي إلى زيادة خطر حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس من أجل منع وقوع خسائر في صفوف المدنيين والنازحين، مؤكدة في هذا الصدد ضرورة حماية المدنيين وعدم التعرض للمساعدات الإغاثية في مناطق النزاع، وضرورة وصولها لمستحقيها في ظل هذه الظروف الصعبة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الإنسانية ذات الصلة.