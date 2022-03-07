الاتحاد الأوروبي يتوقع فرار 5 ملايين شخص من أوكرانيا

عواصم (وكالات)

توقع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس فرار ما يصل إلى خمسة ملايين أوكراني من بلادهم إذا واصلت روسيا قصفها لأوكرانيا. وقال للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في فرنسا «علينا أن نستعد لاستقبال نحو خمسة ملايين شخص.. يجب أن نحشد كل موارد الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول التي ستستقبل هؤلاء الناس». وأضاف «سنحتاج إلى المزيد من المدارس، والمزيد من مراكز الاستقبال، والمزيد من كل شيء». وتعهد أيضاً بإجراء المزيد من التدقيق في إنفاق الاتحاد على المساعدات في الدول التي دعمت روسيا دبلوماسياً، أو امتنعت عن انتقاد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفر أكثر من 1.7 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي. وأدرجت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين 1.735.068 لاجئاًا على موقعها الإلكتروني المخصص. وهذا العدد يزيد بـ200 ألف عن الحصيلة السابقة يوم الأحد، وسط توقعات بتدفّق مزيد من اللاجئين، وخصوصا عند فتح الممرات الإنسانية التي ستسمح للمدنيين المحاصرين في المدن الكبرى بالخروج. وقال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي «أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا عبروا إلى البلدان المجاورة في عشرة أيام.. هذه أزمة اللاجئين الأسرع تفاقماً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».

وتجاوز عدد النازحين من أوكرانيا إلى بولندا مليون شخص. وقال بيان لحرس الحدود عبر «تويتر» «إنها مليون مأساة إنسانية، مليون شخص طردتهم الحرب من منازلهم» منذ 24 فبراير. واستقبلت المجر 180.163 شخصاً. وفر حوالي 128.169 شخصاً إلى سلوفاكيا. واستقبلت مولدافيا 82.762 لاجئاً. وقدرت المفوضية عدد اللاجئين في رومانيا بـ78.977،. وذكرت أن 183.688 شخصاً واصلوا طريقهم بعد عبور الحدود الأوكرانية، إلى دول أوروبية أخرى.

وسجلت السلطات الألمانية وصول 50 ألفاً و294 لاجئاً أوكرانياً إلى الأراضي الألمانية. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية:«يمكن أن يكون عدد لاجئي الحرب الذين دخلوا إلى ألمانيا أعلى من ذلك بكثير». وحذرت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه من كارثة إنسانية في أوكرانيا، متعهدة بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.

إلى ذلك، قررت بولندا إنشاء صندوق دعم مالي وذلك كجزء من قانون يهدف لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا. فيما قررت الحكومة التشيكية فتح فصول دراسية باللغة الأوكرانية للطلاب اللاجئين، وذلك عقب بدء الدروس في فصول في براغ وبرنو. وكتب وزير التعليم بيتر جازديك في تغريدة«نتقدم بخالص الشكر لجميع المشاركين». وسوف يقوم معلمون أوكرانيون، فروا أيضاً من النزاع، بالتدريس للأطفال، باستخدام مواد تعليمية من موطنهم أوكرانيا.