جولة ثالثة من المحادثات تصطدم بـ«الممرات الإنسانية»

عواصم (وكالات)



أعلنت تركيا أمس عن اتفاق وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا على عقد اجتماع في أنطاليا بعد غد الخميس، آملة أن يكون نقطة تحول وخطوة مهمة نحو السلام والاستقرار، وذلك بالتزامن مع انعقاد جولة ثالثة من المحادثات الروسية - الأوكرانية في روسيا البيضاء وسط جدل حول إقامة ممرات إنسانية للنازحين، حيث اتهمت كييف، موسكو بتضليل قادة العالم من خلال إصرارها على أن يكون أي ممر إنساني للخروج الآمن من أوكرانيا عبر روسيا أو روسيا البيضاء. فيما اتهمت موسكو، كييف بمنع إجلاء المدنيين من المدن التي تشهد معارك، وسط عرض الكرملين وقف العمليات العسكرية فورا إذا استجابت أوكرانيا لشروط تعديل دستورها لتكريس الحياد والاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضا روسية، وبجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نبأ عقد الاجتماع بين لافروف وكوليبا في جنوب تركيا، وقال إنه سيحضر المحادثات التي أكدت وزارة الخارجية الروسية أيضا انعقادها. وقال أوغلو: «إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرر في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض تركيا استضافة الاجتماع، ولافروف وافق على ذلك في وقت لاحق»، وأضاف «نأمل بشكل خاص أن يكون هذا الاجتماع نقطة تحول.. خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار». لافتا إلى أن الوزيرين الروسي والأوكراني طلبا منه الانضمام إلى المحادثات. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتفاق على عقد الاجتماع بين لافروف وكوليبا على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا. في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو إنه يجري النظر في إمكانية عقد مثل هذا اللقاء.

جاء ذلك في وقت انعقدت فيه أمس جولة ثالثة بين الوفدين الروسي والأوكراني في «بيلوفيشسكايا بوشا»، المنتزه الوطني على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. وحث المفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك، روسيا على وقف الهجمات على المدنيين في بلاده لدى بدء الجولة، وقال: «سنبدأ التحدث مع ممثلي دولة تعتقد جديا أن العنف واسع النطاق ضد المدنيين له مبرر. اثبتوا أن هذا ليس هو الحال». بينما رفضت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك اقتراحا روسيا بفتح ممرات إنسانية للسماح بإجلاء مدنيين من مدن عدة بينها كييف، وخاركيف، وذلك أن نصف الممرات المقترحة تربط بروسيا وبيلاروسيا التي استخدمتها القوات الروسية للعبور إلى أوكرانيا عند شن هجومها في 24 فبراير، وقالت: «هذا ليس خيارا مقبولا».

واتهم كبير المفاوضين الروس فلاديمير مدينسكي، الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين من المناطق التي تشهد معارك واستخدامهم مباشرة وغير مباشرة بما في ذلك دروعا بشرية، معتبرا ذلك «جريمة حرب». وكان الجيش الروسي أفاد أن قرار فتح الممرات الإنسانية اتخذ نزولا عند طلب شخصي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال معلقا: «كلّ هذا ليس جديًا، إنه استخفاف أخلاقي وسياسي لا يُحتمل بالنسبة لي»، ولفت إلى أن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءًا كل يوم، مشددًا على ضرورة وقف الحرب بأسرع ما يُمكن. وقالت الرئاسة الفرنسية: إن باريس لم تطلب فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا باتجاه روسيا وبيلاروسيا، مؤكدة على ضرورة احترام القانون الدولي لا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن روسيا تطالب أوكرانيا بوقف العمليات العسكرية وتعديل دستورها لتكريس الحياد والاعتراف بأن شبه جزيرة القرم أرض روسية، وكذلك الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين. وأضاف إن روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها مستعدة لوقف أعمالها العسكرية «في لحظة» إذا استجابت للشروط. وأضاف: «إن أوكرانيا على علم بالشروط، وقيل لهم إن كل هذا يمكن أن يتوقف في لحظة».

وحول مسألة الوضع المحايد لأوكرانيا، قال بيسكوف: «يجب إجراء تعديلات على الدستور ترفض بموجبها أوكرانيا أي سعي للانضمام لأي تكتل. وهذا ممكن فقط من خلال إجراء تعديلات دستورية». وأصر على أن روسيا لا تسعى لطرح أي مطالب إقليمية أخرى فيما يتعلق بأوكرانيا. وقال: «نحن بالفعل بصدد إتمام عملية نزع السلاح في أوكرانيا. سننجزها. لكن الأمر الأهم هو أن توقف أوكرانيا عملياتها العسكرية. يجب أن يوقفوها، وبعد ذلك لن يطلق أحد النار». وأضاف: «يجب عليهم إجراء تعديلات على دستورهم بحيث ترفض أوكرانيا بموجبها أي مساع للانضمام إلى أي كتلة. لقد تحدثنا أيضا عن الكيفية التي يجب أن يدركوا بها أن شبه جزيرة القرم أرض روسية وأنهم بحاجة إلى الاعتراف بأن دونيتسك ولوهانسك دولتان مستقلتان. هذا كل شيء. سيتوقف الهجوم الروسي في لحظة».

وقال بيسكوف: «هذا ليس استيلاء على لوهانسك ودونيتسك من أوكرانيا. دونيتسك ولوهانسك لا تريدان أن تكونا جزءا من أوكرانيا. لكن ذلك لا يعني تدميرهما نتيجة لذلك». وتابع قائلا: «أما باقي الأراضي، فأوكرانيا دولة مستقلة ستعيش كما تشاء لكن بموجب شروط الحياد». وأشار إلى أن تلك المطالب تمت صياغتها وتسليمها للجانب الأوكراني.

وأضاف أن روسيا اضطرت للقيام بتحركات حاسمة لنزع سلاح أوكرانيا بالقوة بدلا من الاكتفاء بالاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين. وتابع: «إن ذلك كان بغرض حماية أكثر من ثلاثة ملايين نسمة من المتحدثين بالروسية، والذين قال إنهم كانوا مهددين من قوات أوكرانية قوامها 100 ألف جندي». وأضاف: «لم نستطع الاكتفاء بأن نعترف بهما فحسب. ماذا كنا سنفعل حيال 100 ألف جندي يقفون على حدود دونيتسك ولوهانسك، ويمكنهم شن هجوم في أي لحظة. كانوا يتلقون أسلحة أميركية وبريطانية طوال الوقت».

وذكر بيسكوف أن الوضع في أوكرانيا كان يشكل خطرا على أمن روسيا أكبر بكثير مما كان عليه في 2014، عندما حشدت روسيا 150 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا مما أثار مخاوف وقتها من غزو روسي، لكن تحركاتها اقتصرت وقتئذ على ضم شبه جزيرة القرم. وقال: «منذ ذلك الحين، تدهور الوضع. في 2014 بدؤوا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة وإعداد الجيش لحلف شمال الأطلسي، باستيفائه لمعايير الحلف».

وتابع قائلا: «في النهاية ما رجح الكفة هو حياة ثلاثة ملايين في دونباس. أدركنا أنهم سيتعرضون للهجوم». وقال إنه كان على روسيا أيضا التحرك لمواجهة تهديد حلف شمال الأطلسي، مضيفا أنها «كانت مسألة وقت فحسب» قبل أن ينشر الحلف صواريخ في أوكرانيا كما فعل في بولندا ورومانيا. وتابع قائلا: «أدركنا أنه لم يعد بمقدورنا الصبر على ذلك. اضطررنا للتحرك».

كييف: القدس مكان محتمل للمفاوضات

قال السفير الأوكراني في إسرائيل، يفهين كورنيتشوك، إنه يرى أن من الممكن أن تكون القدس مكاناً للمفاوضات بين بلاده وروسيا. وأوضح أمام صحفيين في تل أبيب: «تنظر قيادتنا إلى القدس باعتبارها مكاناً محتملاً للمفاوضات، واللقاءات على أعلى مستوى»، وأضاف أن بلاده تنظر إلى إسرائيل باعتبارها «صديقاً مقرباً».

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت موسكو وبرلين مطلع الأسبوع في إطار جهود الوساطة.

وقال بينيت إن إسرائيل ستواصل السعي للوساطة بين روسيا وأوكرانيا حتى لو بدا النجاح غير محتمل، وذلك بعد عودته من موسكو وإجرائه محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولم يذكر بينيت أي تفاصيل عن اجتماعه الذي استمر ثلاث ساعات مع بوتين، واكتفى بالقول إن الاجتماع كان بطبيعة الحال بناء على ترحيب وتشجيع من كل الأطراف. وأضاف، سنواصل تقديم الدعم كلما طُلب منا القيام بذلك وحتى إذا لم تكن فرص النجاح كبيرة.. وبمجرد وجود بارقة أمل، وإذا أتيح لنا الوصول إلى كافة الأطراف والقدرة على القيام بذلك، فأعتقد أنه من واجبنا الأخلاقي القيام بكل محاولة ممكنة».