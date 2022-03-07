900 تجمع أوكراني بلا كهرباء وماء وتدفئة

كييف، موسكو (وكالات)

واصلت القوات الروسية استعداداتها لاقتحام كييف وفق هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية التي قالت إن القوات المهاجمة تهدف إلى السيطرة بالكامل على مدن إيربين وبوتشا، على مشارف العاصمة، وكانت أيضاً تحاول الحصول على ميزة تكتيكية للوصول إلى الضواحي الشرقية لكييف عبر منطقتي بروفارسكي وبوريسبيل. وأوضح مستشار وزارة الداخلية فاديم دينيسينكو «أن عدداً كبيراً إلى حد ما من المعدات العسكرية الروسية والقوات تتمركز بالقرب من كييف ونحن نتفهم أن هذه المعركة سنخوضها خلال الأيام المقبلة».ودارت معارك عنيفة في ضواحي العاصمة لا سيما حول الطريق المؤدي إلى جيتومير غرب كييف، وكذلك في تشيرنيغيف (شمال العاصمة). وقالت مصادر إن إيربين، ضاحية كييف الغربية، تعرضت كل المباني داخلها للقصف. وقتل 13 شخصاً على الأقل في قصف طال مخبزاً صناعياً في ماكاريف غرب كييف. كما قتل يوري إيليتش بريليبكو رئيس بلدية غوستوميل، حيث تقع قاعدة عسكرية شمال غرب كييف على يد الجيش الروسي أثناء توزيع الخبز والأدوية على المرضى ومواساة الجرحى. وقُتل تسعة أشخاص في قصف للجيش الروسي استهدف مطار فينيتسيا جنوب غرب كييف.

وواصل الجيش الروسي قصف مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، مستهدفاً خصوصاً مجمعاً رياضياً تابعاً لجامعة محلية ومبانيَ مدنية. وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني»إن القوات الروسية تركز جهودها أيضا على تشيرنيغوف (شمال) وسومي (شمال شرق) وميكولاييف (جنوب). وقال أندريه سادوفي رئيس بلدية مدينة لفيف الأوكرانية إن المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا لم تعد قادرة على مساعدة مزيد من النازحين جراء الهجوم الروسي، وناشد المنظمات الدولية تقديم يد العون.

واستعاد الجيش الأوكراني السيطرة على مطار مدينة ميكولايف جنوبي أوكرانيا. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن القوات الروسية سيطرت على المطار الواقع في الجزء الشمالي من المدينة، ولكن بعد ساعات قليلة شن الأوكرانيون هجوما مضادا. وقال حاكم ميكولايف فيتالي كيم «لقد طردناهم»، وأوضح أن ثمانية جنود أوكرانيين قتلوا وأصيب 19 آخرون، بعد أن سقط صاروخ روسي على ثكناتهم في المدينة أثناء نومهم. في وقت أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن طريقا لإجلاء سكّان مدينة ماريوبول كانت «ملغومة»، بعد فشل محاولات إجلاء المدنيين من المدينة الساحلية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها تأكدت من مقتل 406 من المدنيين، منهم 27 طفلا في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير، لكنها قالت إن من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في 16 هجوما تعرضت لها منشآت صحية في أوكرانيا.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك إن الهجمات التي شنتها القوات الروسية تركت أكثر من 900 تجمع سكني في أوكرانيا من دون أي إمدادات من الكهرباء والمياه والتدفئة، كما دمرت 202 مدرسة و34 مستشفى، وأكثر من 1500 مبنى سكني. وقالت وزارة الطاقة إن 646 ألف شخص في أنحاء أوكرانيا يعيشون بلا كهرباء، وإن 130 ألفاً يعيشون من دون إمدادات غاز.وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف إن بلاده تعرضت لأضرار في البنية التحتية تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار منذ بدء الهجوم الروسي. وأضاف أنه سيتم إصلاح معظم المباني المتضررة في غضون عام، أما المتضررة بشدة ففي غضون عامين«. وقال إنه تم إجلاء 40 ألفا من مدينة خاركيف. وقال فاديم دينيسنكو، المسؤول بوزارة الداخلية، إن أربعة آلاف مدني ما زالوا بحاجة إلى إجلائهم من ضواحي كييف.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير 3296 منشأة أوكرانية، كما تمكنت من إسقاط 3 طائرات من نوع «سو-27» في منطقة بولتافا، وطائرة«سو 25» في منطقة غوستوميل وطائرتي هليكوبتر في منطقة ماكاروف، بالإضافة إلى 8 طائرات من دون طيار.

«الانفصاليون» ينفذون هجوماً في ماريوبول

شن الانفصاليون في جمهورية دونيتسك الشعبية أمس هجوما في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا. واتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف القوات الأوكرانية باستخدام مجموعة تضم أكثر من 150 مدنيا دروعا بشرية لإطلاق النار على القوات الانفصالية، وقال إن أربعة مدنيين قُتلوا وأُصيب خمسة آخرون نتيجة لذلك، وأن القوات الانفصالية حررت حوالي 150 مدنيا ونقلتهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها. وكان الكرملين قال في وقت سابق إن ثاني محاولة لإخلاء مدينة ماريوبول الساحلية فشلت. وأوضح إن القوميين الأوكرانيين لم يسمحوا لسكان مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا بالخروج إلى مناطق آمنة. وبدلا من ذلك، تم استغلال وقف إطلاق النار للسماح للقوات الأوكرانية بالانتقال إلى مواقع جديدة.