نهايات الحرب كيف يمكن أن تكون؟

كييف (د ب أ)

منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا، والعالم يحبس أنفاسه. فإلى جانب التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية على طرفي المواجهة، فإن قذيفة واحدة تضل طريقها، أو قراراً يتم اتخاذه دون حساب تداعياته كفيل بإطلاق شرارة حرب عالمية ثالثة. إلا أنه لا أحد يعرف حتى الآن كيف يمكن أن تنتهي هذه الحرب، ولا تزال معظم السيناريوهات المتداولة تتراوح بين السيئ والأسوأ. واستعرض الكاتب أندرياس كلوث، في مقال نشرته وكالة «بلومبرج»، بعض السيناريوهات المطروحة:

الأوكرانيون ينتصرون:

يدور هذا السيناريو حول تمكن الأوكرانيين من صد القوات الروسية، وهو أمر مستبعد من وجهة النظر العسكرية. فأوكرانيا المنتصرة ستتكامل مع الاتحاد الأوروبي المتماسك والحازم وسيتسارع اندماجها في الغرب الديمقراطي. وسيصبح لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) قوة محركة جديدة. وستفكر الصين مرتين قبل أن تتسبب في مشكلات لتايوان. إلا أن مثل هذا السيناريو سيضع بوتين في الزاوية، فهو لطالما أظهر نفسه المحارب الروسي ضد الغرب العدواني.

عهد روسي من الإرهاب:

يمكن أن يقوم بوتين بتصعيد الهجوم بشكل كبير، ولكن مع استمرار استخدام الأسلحة التقليدية. ويعني هذا مواصلة قصف أوكرانيا حتى إجبارها على الخضوع. وستكون الخسائر مرعبة في صفوف المدنيين والعسكريين، إلا أن بوتين لن يكترث. وسيضم أوكرانيا إما كدولة دمية باسم مستقل أو كتابع لـ«روسيا العظمى».

أفغانستان جديدة:

ربما يختار بوتين التصعيد بشكل أقل دراماتيكية، بحيث يرسل قوة عسكرية إلى أوكرانيا تكفي لعدم إعلان هزيمة له. وفي هذه الحالة، يمكن أن تصبح البلاد بعد ذلك كما كانت أفغانستان للزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف بعد عام 1979، أو أن تصبح مستنقعاً كما كانت للولايات المتحدة وحلفائها بعد 2001. وفي السيناريو الأفغاني، ستكون التكلفة البشرية مروعة بالنسبة للأوكرانيين بشكل خاص، وكذلك للروس العسكريين والمدنيين الذين سيعانون من قسوة القمع والعقوبات. ولن يأبه بوتين، ما دام الكرملين آمناً.

التصعيد من أجل خفض التصعيد:

في هذا السيناريو، سيتذرع بوتين بمحاصرة الناتو والاتحاد الأوروبي له من خلال دعم أوكرانيا بالأسلحة وغيرها من الوسائل، ويمكنه شن واحدة أو أكثر من الضربات النووية «المحدودة» بما يسمى بالرؤوس الحربية التكتيكية (أي منخفضة القوة). وسيراهن على أن الغرب لن ينتقم نيابة عن أوكرانيا، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تبادل إطلاق نار نووي بأسلحة «استراتيجية» أكبر، وينتهي بـ«التدمير المتبادل المؤكد». ولن يبقى أمام أوكرانيا، كما كان الحال لليابان عام 1945، خيار سوى الاستسلام. ولهذا السبب يطلق العسكريون المحنكون على هذه الاستراتيجية اسم «التصعيد من أجل خفض التصعيد». ولكن العالم بعدها لن يكون كما كان. وستنضم إلى هيروشيما وناجازاكي أسماء مدن أخرى.

ثورة روسية

هناك سيناريوهات أكثر تفاؤلاً. يدرك عدد من الروس ظروف هجوم بوتين غير المبرر ومخاطره. وهؤلاء يمكنهم أن يثوروا. وقد تتخذ مثل هذه الثورة شكل حركة واسعة النطاق، أو قد يكون انقلاباً، أو انتفاضة داخل النخبة. ورأى كلوث أن أياً من هذه الصور غير واردة. ومع ذلك، فقد لفت إلى أن اندلاع ثورة محلية سيكون أفضل نتيجة إلى حد بعيد. فالنظام الجديد في موسكو يمكن أن يُحمّل بوتين وحده المسؤولية. وحينها يمكن لهذا النظام أن ينسحب من حرب أوكرانيا دون أن يبدو ضعيفاً، وسيرحب المجتمع الدولي بعودة روسيا بأذرع مفتوحة.

الصين تتدخل

واعتبر الكاتب أن ثاني أفضل سيناريو يتعلق ببكين فهي على الأقل شريك لروسيا في الصمود في وجه الغرب. ولكن في الوقت نفسه، ترى نفسها قوة صاعدة بينما روسيا قوة آفلة. ويختتم كلوث مقاله بأنه إذا ما قررت الصين تكبيل يد بوتين، فإنها ستستفيد بلا شك.