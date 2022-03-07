موسكو تحذر الغرب من تطور كارثي لتوريد الأسلحة

عواصم (وكالات)

توقعت الإدارة الأميركية أمس أن يكون نقل الأسلحة إلى أوكرانيا أصعب في الأيام المقبلة، وقالت ويندي شيرمان نائب وزير الخارجية الأميركي: «المهم أننا نرسل ما يطلبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. إنه يعرف ما الذي يحتاجه جيشه». وتابعت: «لكن هذا يمكن أن يصبح أصعب في الأيام المقبلة وسيكون علينا أن نجد سبلا أخرى للقيام بذلك». وكشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع أنّ رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال «مارك ميلي» قام الأسبوع الماضي بزيارة مطار سرّي بالقرب من الحدود الأوكرانية وأشرف بشكل مباشر على الجهود المتعدّدة الجنسيّات لإدخال أسلحة إلى أوكرانيا بسرعة عالية. وأكد أن موقع المطار سيظل سرا لحماية شحنات الأسلحة، التي كان من بينها صواريخ مضادة للدروع. وأوضح أن الجيش الروسي لم يستهدف هذه الشحنات، لكن هناك بعض المخاوف من أن يبدأ في استهداف الشحنات مع تقدمه في الهجوم. ونقلت «سي أن أن» عن مسؤول دفاعي ثان القول: إن القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا (يوكوم) مشاركة في عملية شحن الأسلحة، حيث تستخدم شبكة الاتصال الخاصة بها للتنسيق مع الحلفاء والشركاء بشأن عمليات إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.جاء ذلك، في وقت حذرت وزارة الخارجية الروسية، الغرب مجددا من توريد أسلحة إلى أوكرانيا، كما حذرت حلف شمال الأطلسي (الناتو) من عواقب مثل هذه الخطوة. ونقلت وكالة «تاس» عن المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، قولها: إن من غير الممكن تحسين الوضع الإنساني في أوكرانيا عبر توريد أسلحة، أو طائرات أو إرسال مرتزقة إليها. وأضافت أن هذه الأمور يمكنها على العكس من ذلك أن تؤدي إلى تطور كارثي للموقف ليس في أوكرانيا، وحدها بل في دول «الناتو» أيضا. كما حذرت من «انهيار عالمي» في حال وصلت أسلحة غربية إلى أيدي المقاتلين.

من جهة ثانية، أعلنت الولايات المتحدة عزمها نشر 500 جندي إضافي خلال أيام لتعزيز وجودها في أوروبا. وقال مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إنه سيتم إرسال هؤلاء الجنود إلى كل من ألمانيا واليونان وبولندا ورومانيا لدعم جهود حماية المجال الجوي لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك من بين مهام أخرى. وأشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيره الليتواني جابرييليوس لاندسبيرجيس في فيلنيوس، إلى نشر المزيد من القوات التي تقدر بنحو 400 جندي في ليتوانيا، وقال: «إن التزام الولايات المتحدة بالمادة 5 من ميثاق الحلف التي تنص على أن الهجوم على عضو يعد هجوما على جميع الأعضاء، التزام مقدس». ورأى بلينكن «أن روسيا قد تكسب المعركة في أوكرانيا لكنها لن تكسب الحرب»، وأضاف: «سنفرض عقوبات على صادرات روسيا العسكرية، وسيكون للعقوبات تداعيات كبيرة على روسيا.. نبحث مع الناتو نشر مزيد من القوات في شرق أوروبا. ونقدم معدات دفاعية لدول شرق أوروبا لمواجهة أي هجوم روسي». وجدد الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مطالبة روسيا بسحب قواتها على الفور من أوكرانيا، وأكدوا عزمهم على مواصلة زيادة الكلف التي تتكبدها روسيا ردا على هجومها ضد أوكرانيا. وقال مكتب جونسون: إن بريطانيا ستقدم 100 مليون دولار (75.6 مليون جنيه إسترليني) لأوكرانيا في سعيها للحفاظ على استمرار أداء الدولة مهامها الأساسية والتخفيف من الضغوط المالية الناجمة عن الهجوم الروسي. واستبعد ماكرون إمكان التوصل في الأيام أو الأسابيع المقبلة إلى حل حقيقي للنزاع عبر مفاوضات بين موسكو وكييف، مرجّحا استمرار الحرب، وشدد على أن البلدان الأوروبية لن تنخرط بشكل مباشر في النزاع لأن الحرب مع روسيا ستكون حربا عالمية مع قوة تمتلك السلاح النووي. وقال ماكرون: «على المدى القصير، ستستمر الحرب». وأقر بأن النقاش صعب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه يرفض وقف إطلاق النار، مشددا على أن هذا الأمر هو شرط مسبق لأي حوار حقيقي بين موسكو وكييف. وأضاف: «نحن معجبون للغاية بمقاومة الشعب الأوكراني وقادته ورئيسه». فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إنه يؤمن بالنصر النهائي لأوكرانيا، لكنه حذر من حدوث دمار هائل وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين جراء حصار المدن الكبرى.