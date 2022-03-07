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الهند تدعو إلى محادثات بين بوتين وزيلينسكي
الهند تدعو إلى محادثات بين بوتين وزيلينسكي
8 مارس 2022 02:12

نيودلهي (وكالات) 

حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال مصدر حكومي «أطلع بوتين خلال اتصال هاتفي مودي على وضع المفاوضات بين الفريقين الأوكراني والروسي، وحث على إجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين الروسي والأوكراني، إلى جانب المفاوضات الجارية بين فريقيهما». وقالت الحكومة الهندية في بيان «جدد رئيس الوزراء دعوته للوقف الفوري للعنف وأشار إلى أن الهند تؤيد دوما الحل السلمي للقضايا والحوار المباشر بين الطرفين».

الهند
بوتين
فولوديمير زيلينسكي
روسيا
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