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«الجامعة» تدين اعتداءات «الحوثي» على السعودية والإمارات
مريم الكعبي مترئسة وفد الدولة خلال أعمال الدورة 157 لمجلس الجامعة العربية (من المصدر)
8 مارس 2022 02:12

أحمد شعبان، وكالات (القاهرة)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي انطلقت أمس، بمقر الجامعة بالقاهرة للتحضير لاجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب الأربعاء المقبل برئاسة لبنان.
مثلت الدولة السفيرة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر، والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.
وصدر عن الاجتماع مشروع قرار تقدمت به اليمن، وأكد على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره ودعم الحكومة اليمنية الشرعية، وتأييد موقف الحكومة المتمسك بخيار السلام، والإعراب عن مساندة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جروندبرج من أجل استئناف العملية السياسية، وتأييد المبادرة السعودية للسلام في اليمن، والتحذير من خطورة تدهور الوضع الانساني والصحي، ودعوة المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل الأسباب الحقيقية لتفاقم الوضع الانساني، ودعوتهم إلى المساعدة العاجلة في حل مأساة النازحين اليمنيين ووقف استهداف ميليشيات الحوثي لمخيماتهم، وإدانة كافة الانتهاكات التي تواصل الميليشيات الإرهابية ارتكابها، وهجمات الميليشيات على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والترحيب بصدور قرار مجلس الامن رقم 2624 الذي صنف الميليشيات الحوثية «جماعة إرهابية»،
 وإدانة استمرار رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط «صافر». 
وبحث المندوبون الدائمون، مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 11 بنداً تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام بين الدورتين 156-157، وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر، والقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والأمن المائي العربي.
وناقش المندوبون الدائمون بنداً حول «الشؤون العربية والأمن القومي» وتضمن عددا من القضايا منها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع فى سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة فى منطقة الخليج العربي.
وتضمن مشروع جدول الأعمال بندا بعنوان «الشؤون السياسية الدولية» ويشتمل على موضوع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية «العلاقات العربية - الافريقية، والعلاقات العربية - الأوربية، والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية واليابان والهند والصين وآسيا الوسطى وجزر الباسفيك وأميركا الجنوبية، والتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن». 
ويتضمن البند المتعلق بالشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان في مشروع جدول الأعمال عدداً من الموضوعات منها: دعم النازحين داخلياً فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالشؤون القانونية، يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول صيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
وفى الشق الاقتصادي، يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً مقدماً من دولة الكويت حول «مبادرة الأمن الغذائي العربي».
وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي ناصر القحطاني رئيس الدورة السابقة، إن بلاده سعت خلال رئاستها لمجلس الجامعة العربية إلى تقديم الدعم للدول العربية في مواجهة التحديات الجسيمة، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، مؤكداً، موقفهم الداعم لحل الدولتين.
وأشار القحطاني خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إلى الأزمة الأوكرانية، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول واستقرارها خاصة وأن التطورات الأخيرة تمثل تطوراً كبيراً في العلاقات الدولية.
وقال مندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية على الحلبي رئيس الدورة الحالية، إن انعقاد اجتماع مجلس الجامعة العربية يأتي في وقت دقيق في ظل تحديات تشهدها المنطقة العربية، سواء بسبب المستجدات الإقليمية أو أزمة كورونا، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة.
وأكد الحلبي موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، عبر حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً إلى التضامن العربي في تلك المرحلة، حيث تبقى أهميته الآن أكثر من أي وقت مضى.

 

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