الجيش اليمني يكبد «الحوثي» خسائر كبيرة في مأرب وحجة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حرر الجيش اليمني مواقع جديدة بمحافظة صعدة، فيما كبد ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهات محافظتي مأرب وحجة.

وقتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية جراء معارك وغارات مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية بمحافظة حجة، شمالي غرب اليمن، أمس.

وقالت مصادر عسكرية إن معارك هي الأعنف بين الطرفين دارت في عديد مواقع في جبهة «حرض» الحدودية، شمالي المحافظة، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتجمعات ومركز قيادة عمليات للميليشيات بالجبهات الجنوبية الشرقية للمدينة كبدت الميليشيات الإرهابية خسائر بشرية كبيرة.

وأكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية أمس، تنفيذ 14 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات بمحافظة حجة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن التحالف قوله إن العمليات العسكرية دمرت في الساعات الـ 24 الماضية 9 آليات عسكرية وألحقت خسائر بشرية بصفوف الميليشيات الحوثية. وفي مأرب، كبد الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في الجبهاة الجنوبية للمحافظة.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش والقبائل خاضوا معارك ضارية بعد محاولة هجوم للميليشيات في جبهة «الفليحة»، موضحاً أن عشرات القتلى والأسرى والجرحى الحوثيين سقطوا بنيران الجيش والقبائل.

بالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية تجمعات وتعزيزات وآليات للميليشيات الإرهابية على امتداد خط المواجهات في جبهات مأرب الجنوبية، ما أسفر عن تدمير آليات ومعدت عسكرية تابعة للميليشيات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري أن الجيش اليمني شن هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة «جشيرة» بمديرية «البقع» بمحافظة صعدة أمس، تمكن خلاله من تحرير تلك المواقع. وأكد المصدر أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيات الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.

وفي سياق آخر، قتل شخص في الريف الغربي لمحافظة تعز أمس، إثر تعرضه لاستهداف مباشر من قبل قناص ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر محلية، إن «هزاع أحمد عبده 40 عاماً، قتل بإصابة بليغة تعرض لها جراء استهدافه من قبل قناص حوثي يتمركز في التبة السوداء بمديرية مقبنة غرب تعز».

وارتفع معدل جرائم الميليشيات الإرهابية في محافظة تعز خلال الأسابيع الماضية، سيما في الريف الغربي للمحافظة، والتي أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين معظمهم نساء وأطفال.

اعتراض «مسيرات» أطلقتها الميليشيات الإرهابية نحو السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من السعودية. وقال التحالف في بيان له أمس، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» على موقعها على تويتر: «تمت عملية عسكرية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء». وأضاف التحالف: إن «العملية استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة ومحاولات استهداف المدنيين».