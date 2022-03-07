جروندبرج يجري مشاورات مع أحزاب وسياسيين يمنيين في الأردن

عمّان (وكالات)

بدأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، أمس، سلسلة من المشاورات في العاصمة الأردنية عمّان، مع قادة من أحزاب يمنية، لبحث عملية السلام.

وقال بيان صحفي لمكتب المبعوث إن «جروندبرج سيجري اجتماعات ثنائية مع أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني، لبحث الأولويات العاجلة وطويلة الأجل للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية».

وأوضح المكتب أن «المبعوث الأممي سيتابع مشاوراته مع الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، فضلاً عن المشاورات مع المعنيين الإقليميين والدوليين».

وقال جروندبرج: «هناك حاجة ملحة لتأسيس عملية جامعة توفر فرصاً ومساحة للحوار على مستويات متعددة».

وعبر المبعوث الأممي عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها هذه المشاورات، ولجميع الفاعلين السياسيين اليمنيين ومختلف المجموعات اليمنية لاستعدادهم للمشاركة والانخراط في أجندة إيجابية للمستقبل.