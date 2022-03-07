الميليشيات تضاعف تعرفة المياه 400% بالحديدة

صنعاء (وكالات)

رفعت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أسعار خدمة المياه في الحديدة بنسبة 400% دفعة واحدة، وذلك ضمن خططها لمضاعفة إيراداتها المالية من المدنيين المنهكين معيشياً واقتصادياً.

وقال مصدر محلي في مديرية «باجل»، إن ميليشيات الحوثي رفعت سعر الوحدة من 90 ريالاً يمنياً إلى 500 ريال، موضحاً أن منظمة «اليونسيف» تقدم ما يقارب 40 ألف لتر ديزل شهرياً بالمجان لضخ المياه.

وأشار المصدر إلى أن الزيادة الجديدة جاءت على الرغم من قيام المؤسسات الخيرية بتركيب منظومات طاقة شمسية مجانية للآبار.

وفي السياق، نشر ناشط محلي صورة لفاتورة تابعة لجامع «دير البليدم» تؤكد الزيادة السعرية، التي وُصفت بـ«القاتلة» خصوصاً لأبناء المناطق الساحلية الحارة.

وكتب الناشط في منشور على فيسبوك، أن الميليشيات رفضت ربط خط المياه للجامع إلا بعد التزام خطي بسداد قيمته شهرياً.

ودأبت ميليشيات الحوثي الإرهابية على استغلال حاجة المدنيين وفرض زيادات سعرية على المياه والكهرباء والمشتقات النفطية بهدف التربح ودعم تكاليف حربها على الشعب اليمني.