10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
الميليشيات تضاعف تعرفة المياه 400% بالحديدة
الميليشيات تضاعف تعرفة المياه 400% بالحديدة
8 مارس 2022 02:12

صنعاء (وكالات)

رفعت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أسعار خدمة المياه في الحديدة بنسبة 400% دفعة واحدة، وذلك ضمن خططها لمضاعفة إيراداتها المالية من المدنيين المنهكين معيشياً واقتصادياً.
 وقال مصدر محلي في مديرية «باجل»، إن ميليشيات الحوثي رفعت سعر الوحدة من 90 ريالاً يمنياً إلى 500 ريال، موضحاً أن منظمة «اليونسيف» تقدم ما يقارب 40 ألف لتر ديزل شهرياً بالمجان لضخ المياه.
 وأشار المصدر إلى أن الزيادة الجديدة جاءت على الرغم من قيام المؤسسات الخيرية بتركيب منظومات طاقة شمسية مجانية للآبار.
 وفي السياق، نشر ناشط محلي صورة لفاتورة تابعة لجامع «دير البليدم» تؤكد الزيادة السعرية، التي وُصفت بـ«القاتلة» خصوصاً لأبناء المناطق الساحلية الحارة.
 وكتب الناشط في منشور على فيسبوك، أن الميليشيات رفضت ربط خط المياه للجامع إلا بعد التزام خطي بسداد قيمته شهرياً.
 ودأبت ميليشيات الحوثي الإرهابية على استغلال حاجة المدنيين وفرض زيادات سعرية على المياه والكهرباء والمشتقات النفطية بهدف التربح ودعم تكاليف حربها على الشعب اليمني.

اليمن
الحديدة
الحوثيين
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©