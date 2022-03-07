السودان يؤكد التزامه بالمواثيق والاتفاقيات الدولية

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

أشاد وزير العدل السوداني محمد سعيد الحلو بالتزام بلاده بكافة ما ورد في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادق عليها.

وأكد الحلو لدى تقديمه بيان السودان في فعاليات الدورة 49 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حرص بلاده على التعاون مع المجلس وجميع آلياته بما فيها المكتب القطري لحقوق الإنسان بالسودان «OHCHR» والبعثة الأممية والمقررين الخاصين والمنظمات الدولية العاملة في السودان، كما أكد التزام السودان بمسار الانتقال الديمقراطي من أجل تحقيق الحوارات المستمرة مع القوى السياسية كافة من أجل الوصول إلى التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

وجدد الوزير ترحيب السودان بكافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعزز من إمكانية الوصول إلى توافق وطني يحقق السلام المستدام والاستقرار ويعزز المصالحات القبلية ويعزز أوضاع حقوق الإنسان في كافة أرجاء السودان بما في ذلك دارفور لتأمين عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم.

وأكد سعي السودان إلى تحقيق السلام في جميع أرجاء البلاد عبر الاتفاقيات والبروتوكولات، مشيرًا إلى أن حكومة السودان شكلت عدداً من لجان التحقيق حول الأحداث التي صاحبت التظاهرات الأخيرة، وتم إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين عدا المطلوبين لذمة قضايا جنائية بموجب القانون.

وفي سياق آخر، عقد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، فولكر بيترس والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في السودان السفير محمد بلعيش، اجتماعا مشتركاً بالقصر الجمهوري في الخرطوم أمس، مع شركاء السلام الممثلين في مؤسسات الدولة، بمشاركة أعضاء مجلس السيادة السوداني.

وأفاد بيترس في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن بعثة «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي، أسسا آلية تنسيق مشتركة لتوحيد جهودهما، والعمل معاً على الأرض، خلال عملية الحوار السوداني، بقيادته وقيادة الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان، السفير محمد بلعيش.

من جانبه، أكد الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في السودان، أن الآلية دشنت أمس، أول اجتماع مشترك، مع شركاء السلام من أجل دراسة إمكانية العمل سوياً لبناء التوافق السياسي المنشود في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان. وأشار بلعيش إلى أن بعثة «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي، أصبحا يعملان بروح عالية من التنسيق والتعاون لإيجاد التسويات المرضية لأصحاب المصلحة في السودان.

توحيد سعر صرف العملة المحلية

قال وزير الإعلام السوداني المكلف إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، وذلك بعد أسابيع من بدء تراجع قيمة الجنيه مرة أخرى في السوق السوداء.

ولم يتضمن بيان بشأن قرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أي تفاصيل عن توقيت الخطوة أو المستوى الذي سيتم عنده توحيد سعر الصرف.

وبلغ السعر الرسمي نحو 444 جنيهاً للدولار، في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 550 جنيهاً أمس الأول.

وخفض السودان قيمة الجنيه قبل عام في إطار سلسلة إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي.

وأدى «التعويم المنظم» للعملة إلى استقرار سعر الصرف لأشهر ولكن الاقتصاد تعرض لضغوط جديدة منذ أكتوبر، وعلق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات.

وقال بيان صدر عن وزير الإعلام إنه سيتم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة «المخربين» المسؤولين عن التهرب الضريبي والتلاعب بسعر الصرف وتهريب الذهب.