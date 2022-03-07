مصر تجدد دعمها للقضية الفلسطينية

القاهرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على مساندة بلاده لتطلعات الشعب الفلسطيني نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود عام 1967، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وأعرب الوزير شكري في هذا الصدد عن أهمية مواصلة الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة.

جاءت تصريحات الوزير شكري خلال استقباله أمس، كلاً من نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، حسبما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري استمع من الوفد الفلسطيني إلى آخر التطورات ذات الصلة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يواجهه الشعب الفلسطيني من صعوبات وتحديات متنامية، حيث أعرب الوفد عن التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية والمساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك لما تبذله مصر من جهود صادقة لتقديم الدعم اللازم لكافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية المرجوة. واختتم المتحدث الرسمي بالقول إن الوزير شكري أشار إلى استمرار مصر في جهودها الهادفة إلى دعم الفلسطينيين، بما في ذلك عبر مواصلة العمل الحثيث نحو إعادة إعمار قطاع غزة.