10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
فرنسا تعلن مقتل قيادي  بارز ب«القاعدة» في مالي
فرنسا تعلن مقتل قيادي  بارز ب«القاعدة» في مالي
8 مارس 2022 02:12

باماكو (وكالات)

أعلن الجيش الفرنسي، أمس، أن عناصره في مالي قتلت الإرهابي يحيى جوادي، وهو قيادي بارز في تنظيم «القاعدة». وبحسب الجيش الفرنسي، فإن القيادي الذي جرى تحييده في ضربة لتنظيمات الإرهاب بالمنطقة، كان يشرف على الشؤون المالية واللوجستية.
وقتل جوادي، المعروف أيضا باسم «أبو عمار الجزائري»، ليل 25 - 26 فبراير في منطقة تقع على بعد حوالي 160 كيلو متر شمال «تمبوكتو» في وسط مالي، وفق بيان الجيش الفرنسي.
وفي فبراير الماضي، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون المشاركون في قتال الإرهابيين بمالي، أنهم قرروا البدء في الانسحاب العسكري المنسق من البلد الإفريقي.
إلى ذلك، لقي جنديان من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما» مصرعهما أمس، بالقرب من بلدة موبتي وسط مالي إثر مرور مركبتهما على لغم تقليدي الصنع.
وأضاف المتحدث باسم البعثة الأممية أوليفيي سالغادو أن 4 جنود أصيبوا خلال الحادث بجروح.

فرنسا
الجيش الفرنسي
القاعدة
ماليزيا
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©