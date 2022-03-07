فرنسا تعلن مقتل قيادي  بارز ب«القاعدة» في مالي

باماكو (وكالات)

أعلن الجيش الفرنسي، أمس، أن عناصره في مالي قتلت الإرهابي يحيى جوادي، وهو قيادي بارز في تنظيم «القاعدة». وبحسب الجيش الفرنسي، فإن القيادي الذي جرى تحييده في ضربة لتنظيمات الإرهاب بالمنطقة، كان يشرف على الشؤون المالية واللوجستية.

وقتل جوادي، المعروف أيضا باسم «أبو عمار الجزائري»، ليل 25 - 26 فبراير في منطقة تقع على بعد حوالي 160 كيلو متر شمال «تمبوكتو» في وسط مالي، وفق بيان الجيش الفرنسي.

وفي فبراير الماضي، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون المشاركون في قتال الإرهابيين بمالي، أنهم قرروا البدء في الانسحاب العسكري المنسق من البلد الإفريقي.

إلى ذلك، لقي جنديان من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما» مصرعهما أمس، بالقرب من بلدة موبتي وسط مالي إثر مرور مركبتهما على لغم تقليدي الصنع.

وأضاف المتحدث باسم البعثة الأممية أوليفيي سالغادو أن 4 جنود أصيبوا خلال الحادث بجروح.