فقدان 30 موريتانياً في مالي

نواكشوط (د ب أ)

قالت مصادر موريتانية محلية أمس، إن نحو 30 موريتانياً فقدوا منذ السبت الماضي في الأراضي المالية، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.

وأوضحت المصادر أن البحث والتحري ما زالا مستمرين لكشف مصيرهم، فيما تتحدث مصادر أهلية عن مقتلهم، بعد اعتقالهم بمنطقة حدودية في مالي.

وكان موريتانيان قد أصيبا السبت في إطلاق نار استهدف سيارة داخل الأراضي المالية، ونقلا لتلقي العلاج في مستشفى مدينة «النعمة» شرق العاصمة نواكشوط.

وذكرت المصادر أن والي ولاية «الحوض الشرقي» الحدودية يبحث مع السلطات في مالي مصير المفقودين، ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي عن السلطات الموريتانية.