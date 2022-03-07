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السجن ثلاث سنوات لوزير جزائري أسبق
السجن ثلاث سنوات لوزير جزائري أسبق
8 مارس 2022 02:11

الجزائر (وكالات)

قضت محكمة جزائرية أمس، بالسجن النافذ ثلاث سنوات في حق الطيب لوح وزير العدل في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم أهمها «عرقلة السير الحسن للعدالة»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وبحسب المصدر فقد «أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، وزير العدل السابق الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بـ200 ألف دينار (1400 يورو) لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة».
وسبق أن حكم على لوح بالسجن 6 سنوات في أكتوبر بالتهم نفسها، على خلفية علاقته برجال أعمال كانوا مقربين من الرئاسة، ووفقاً للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.
وفي هذه القضية أدين رجل الأعمال طارق نوا كونيناف بأربع سنوات سجناً ومليون دينار غرامة (7000 يورو) بـ «جنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة».

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