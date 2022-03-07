رئيس تونس: نخوض حرباً بلا هوادة ضد الفساد

تونس (وكالات)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده تخوض حرباً ضد الفاسدين والمفسدين وضد كل من يريد إسقاط الدولة والتنكيل بالشعب في معاشه وقوته، فيما عين بديلاً مؤقتاً للمجلس الأعلى للقضاء في البلاد بعد شهر من حله للمجلس السابق.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، أمراً رئاسياً متعلقاً بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء.

وأشرف سعيد، على مراسم أداء أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي، اليمين الدستورية، تمهيدا لبدء عملهم رسميا.

ويتكون المجلس الأعلى للقضاء العدلي المؤقت، من المنصف الكشو كرئيس للمجلس، وفتحي عروم كنائب رئيس، وعماد الدرويش مقرر المجلس، وجرى تعيين قضاة متقاعدين كأعضاء وهم أحمد الحافي، وشادية بالحاج إبراهيم، ونجاة بوليلة وشادية الصافي.

وقال سعيد في كلمة خلال مراسم اليمين الدستورية: «نحن نعيش هذه اللحظة التاريخية بكل المقاييس لأننا نعمل لتحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء، ولاشك أن من بين أهم عناصر النجاح في كل مجتمع هو القضاء العادل والمستقل».

وتابع: «لا تقدم للدولة إلا بقضاء عادل، ولا أمن في المجتمع إلا إذا انتشر العدل بين الناس»، موضحاً أن «المهام الموكولة إلى هؤلاء القضاة هي من بين أهم المهام في الدولة».

وتابع: «اليوم نخوض حرباً بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين الذين أرادوا أن يتسللوا إلى قصور العدالة وضد كل من يريد إسقاط الدولة والتنكيل بالشعب في معاشه وفي قوته»،

وأضاف الرئيس التونسي: «نحن نخوض اليوم وفي هذه الأشهر معركة تحرير وطني، فلنخضها معا في إطار القانون».

مردفاً: «أعلم أن جيوب الردة كثيرة وتعمل للشد إلى الوراء، وتعمل على تجويع الشعب، ولكنهم سيخرجون منهزمين، وبدأ التاريخ يفضحهم وبدأ يلفظهم بالرغم مما يكيدون ومما يدبرون».

ومضى قائلاً: «من كان يتصور أنه سيطوع القضاء لفائدته، فليعلم أنه سيصطدم بسد منيع هو القضاء العادل المستقل».

وفي منتصف فبراير الماضي، أصدر سعيد مرسوماً بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.

وأكد سعيد مجدّداً احترامه لاستقلالية القضاء، وذكّر أن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.

وشدّد الرئيس التونسي كذلك، على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

وفي السابع من فبراير، قرر الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، وقال في تصريح مباشر من مقر وزارة الداخلية: «إنه صار من الماضي»، مذكراً أنه «نبّه تركيبته مرات ومرات من التلاعب الذي قامت به في ملفات عدة».

وبموجب المرسوم الذي تشكل المجلس على أساسه الشهر الماضي، يحق لسعيد الاعتراض على أي ترقية أو ترشيح لأي قاض، كما أنه هو المسؤول عن اقتراح إصلاحات قضائية. والمجلس الأعلى للقضاء هيكل دستوري قضائي شكلته حركة «النهضة» الإخوانية، فيما لم تدخر جهداً في تعطيل ونسف تشكيل المحكمة الدستورية أعلى سلطة دستورية في البلاد.

«اتحاد الشغل» يرفض خفض الدعم الحكومي

قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في البلاد، أمس، إنه يعارض أي خطط لرفع الدعم الحكومي في ظل أجور زهيدة، تطال بشكل خاص مئات الآلاف من العاملات في القطاع الزراعي. وصرح الأمين العام نور الدين الطبوبي في مؤتمر خصص للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة بأن الاتحاد يرفض أن يكون «شاهد زور» على الإصلاحات المرتبطة برفع الدعم وتجميد الأجور. ويأتي تصريح الطبوبي ليسلط الضوء بشكل خاص على أجور الفئات المسحوقة من النساء العاملات باليومية في المزارع.

ويبلغ متوسط الأجور التي تشمل مئات الآلاف من العاملات بشكل عرضي أو موسمي في أعمال الزراعة وجني المحاصيل، نحو 3 يورو في اليوم بينما تحدده السلطات بنحو 5 يورو في اليوم كأجر أدنى. ويخشى من أن تؤدي أي مراجعة للدعم الحكومي لا سيما للمواد الأساسية، دون أن ترافقها أي زيادة في الأجور، إلى انهيار كامل للقدرة الشرائية لهذه الفئات.

وقالت الحكومة في وقت سابق إنها سترجئ البدء في خفض الدعم إلى ما بعد 2022 ولكنها ستبدأ بعمليات حصر واسعة للفئات المستحقة للدعم.