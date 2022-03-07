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قصف إسرائيلي في محيط دمشق
قصف إسرائيلي في محيط دمشق
8 مارس 2022 02:11

دمشق (وكالات)

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أمس، مقتل سوريين اثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.
وذكر مصدر عسكري سوري لـ«سانا»: إنه «في نحو الساعة الخامسة من صباح الاثنين نفذ الطيران الإسرائيلي هجوماً جوياً من اتجاه جنوب بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها»، وأضاف أن «الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية».
من جهته، أفاد المرصد السوري، أن «القصف طال مستودعاً على الأقل للأسلحة والذخائر تابعاً لمقاتلين موالين لإيران في محيط مطار دمشق الدولي، أودى بمقاتلين اثنين، أحدهما سوري الجنسية والثاني لم تعرف هويته، وإصابة 6 آخرين بجروح». وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لميليشيات «حزب الله» الإرهابي.

إسرائيل
دمشق
سوريا
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