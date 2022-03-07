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العراق يخفف قيود كورونا
العراق يخفف قيود كورونا
8 مارس 2022 02:11

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت السلطات الصحية العراقية أمس، عن تخفيف جزء من القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا على أن تتواصل الحملات التوعوية من الجائحة. وذكرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في بيان إنه سيكون بمقدور العراقيين والأجانب مطلع أبريل المقبل السفر من البلاد وإليها دون الحاجة إلى إجراء فحص «pcr» والاكتفاء بإبراز شهادة تلقيح دولية بجرعة واحدة على الأقل من لقاح «جونسون أند جونسون» أو بجرعتين لبقية أنواع اللقاحات.
كما سمحت اللجنة بعودة الدوام حضورياً في الجامعات الحكومية والأهلية في العام الدراسي الحالي 2022 - 2023 وفقاً لمعطيات الوضع الوبائي الحالي للجائحة.
وشددت اللجنة في الوقت نفسه على ضرورة التعاون مع الفرق التلقيحية والصحية التابعة لوزارة الصحة ومتابعة الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات والوزارات الحكومية فضلاً عن الاستمرار بتوعية الأهالي بمخاطر الفيروس في القنوات الإعلامية.

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