لبنان: الانتخابات النيابية والرئاسية تعقد بموعدها

بيروت (وكالات)

قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، إن الانتخابات النيابية والرئاسية ستعقد في الموعد المقرر لها في مايو المقبل مع تطبيق نظام «الميغا سنتر» الخاص بالاقتراع.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون شدد خلال استقباله وفداً من «حزب الشعب الأوروبي» على أهمية محاربة الفساد وتغيير النظام الاقتصادي إلى نظام منتج واعتماد اللامركزية الادارية. وأضاف أن «لبنان يعيش ظروفاً صعبة نتيجة تراكمات وسياسات اقتصادية خاطئة وفساد مستشر إضافة إلى تبعات الأزمات العالمية والاقليمية».

وأشار عون إلى الأحداث المحيطة بلبنان وتأثيرها على الحياة العامة والخاصة فيه لا سيما الأزمة السورية وتبعاتها على مختلف القطاعات في ظل اللجوء السوري الكبير نحو الأراضي اللبنانية، وتأثيره ديموغرافيا على لبنان.

ولفت إلى حاجة لبنان إلى قروض مالية ليتمكن من مواجهة الانهيار الاقتصادي ويتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على هذه القروض في سياق خطة تعاف مالي واقتصادي، متحدثاً عن «صعوبة الشروط التي يفرضها صندوق النقد لتنفيذ هذه الخطة».

من جهته، قال رئيس وفد «حزب الشعب الأوروبي» النائب الفرنسي فرانك بروست إن الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على الأوضاع اللبنانية وكيفية المساهمة في المساعدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لا سيما في ظل تحضيرات لبنان لإجراء انتخابات نيابية في الـ 15 من مايو المقبل.