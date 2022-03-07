10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
4 زعماء غربيون يتفقون على خطوة جديدة بشأن روسيا
بايدن ناقش مع ماكرون وجونسون وشولتس العقوبات على روسيا
8 مارس 2022 00:25

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «عزمهم على مواصلة زيادة الكلفة» التي تتكبدها روسيا ردا على هجومها على أوكرانيا، وفق بيان أصدره البيت الأبيض الاثنين بعد مؤتمر عبر الفيديو عقده القادة الأربعة.

وبدا أن الجبهة الموحدة للغربيين على صعيد العقوبات الاقتصادية تشهد تصدعا بسبب قضية فرض حظر على واردات الغاز والنفط من روسيا، الأمر الذي ترفضه ألمانيا خصوصا كونها تعول في شكل كبير على إمدادات الغاز الروسي.

والبيان الذي أصدرته برلين إثر المحادثات لم يتطرق إلى موضوع العقوبات، ويشير خصوصا إلى أن الاجتماع ناقش «إمكانات جديدة (لتقديم) مساعدة إنسانية إلى أوكرانيا».

وأعلن شولتس الاثنين أن واردات الطاقة من روسيا «أساسية» بالنسبة إلى «الحياة اليومية للمواطنين» في أوروبا، مؤكدا أن إمدادات القارة لا يمكن تأمينها بطريقة أخرى في المرحلة الراهنة.

من جهته، يتعرض بايدن لضغوط متنامية من النواب على اختلاف انتماءاتهم لقطع هذا المصدر الرئيسي للعائدات بالنسبة إلى موسكو

. لكن الولايات المتحدة لا تستورد سوى كميات محدودة من الخام الروسي وخصوصا أنها من أبرز منتجي النفط. ويكرر بايدن في كل مرة يتم سؤاله عن هذا الحظر أن «لا شيء مستبعد».

المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
جو بايدن
بوريس جونسون
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©