4 زعماء غربيون يتفقون على خطوة جديدة بشأن روسيا

بايدن ناقش مع ماكرون وجونسون وشولتس العقوبات على روسيا
8 مارس 2022 00:25
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «عزمهم على مواصلة زيادة الكلفة» التي تتكبدها روسيا ردا على هجومها على أوكرانيا، وفق بيان أصدره البيت الأبيض الاثنين بعد مؤتمر عبر الفيديو عقده القادة الأربعة.
وبدا أن الجبهة الموحدة للغربيين على صعيد العقوبات الاقتصادية تشهد تصدعا بسبب قضية فرض حظر على واردات الغاز والنفط من روسيا، الأمر الذي ترفضه ألمانيا خصوصا كونها تعول في شكل كبير على إمدادات الغاز الروسي.
والبيان الذي أصدرته برلين إثر المحادثات لم يتطرق إلى موضوع العقوبات، ويشير خصوصا إلى أن الاجتماع ناقش «إمكانات جديدة (لتقديم) مساعدة إنسانية إلى أوكرانيا».
وأعلن شولتس الاثنين أن واردات الطاقة من روسيا «أساسية» بالنسبة إلى «الحياة اليومية للمواطنين» في أوروبا، مؤكدا أن إمدادات القارة لا يمكن تأمينها بطريقة أخرى في المرحلة الراهنة.
من جهته، يتعرض بايدن لضغوط متنامية من النواب على اختلاف انتماءاتهم لقطع هذا المصدر الرئيسي للعائدات بالنسبة إلى موسكو
. لكن الولايات المتحدة لا تستورد سوى كميات محدودة من الخام الروسي وخصوصا أنها من أبرز منتجي النفط. ويكرر بايدن في كل مرة يتم سؤاله عن هذا الحظر أن «لا شيء مستبعد».