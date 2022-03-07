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الجولة الثالثة للمفاوضات بين تفاؤل أوكرانيا و«خيبة أمل» روسيا
من لقاء سابق بين الروس والأوكرانيين
7 مارس 2022 21:59

في ختام الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، الاثنين، أعلن الأوكرانيون تحقيق «بعض النتائج الإيجابية» حول الممرات الإنسانية، فيما رأى الروس أنها لم تكن «بمستوى التطلعات».
وكتب العضو في الوفد الأوكراني مستشار الرئاسة ميخايلو بودولياك على تويتر «حصلنا على بعض النتائج الإيجابية بشأن لوجستية الممرات الإنسانية».
وأضاف «سيتم إدخال تغييرات، وسنقدم مساعدة أكثر فعالية لمن يعانون من الهجوم الروسي».
وأشار إلى أنه بالنسبة للمسائل الجوهرية ولا سيما تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار، «ستتواصل مناقشات مكثفة» غير أنه ليس هناك إلى اليوم «نتائج يمكن أن تحسن الوضع» بحسب قوله.
من جانبه، أعلن كبير المفاوضين الروس فلاديمير مدينسكي أن الجولة الثالثة التي جرت على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس لم تكن «بمستوى تطلعات» موسكو.
وقال في تصريحات نقلها تلفزيون «روسيا 24» العام «نأمل أن نتمكن في المرة المقبلة من تحقيق تقدّم أكبر».

المصدر: وكالات
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