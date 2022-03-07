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شاهد.. حريق في مبنى شاهق في لندن
من الحريق
7 مارس 2022 21:37
قالت خدمة الإطفاء في لندن اليوم الاثنين إنها تتصدى لحريق شب في مبنى شاهق بشرق المدينة حيث يحاول عشرات من رجال الإطفاء إخماد الحريق.
وأضافت الفرقة على تويتر «تتعامل عشر سيارات إطفاء و70 من رجال الإطفاء مع حريق واضح للغاية في منطقة وايت تشابل. يرجى تجنب المنطقة قدر الإمكان».
وأظهرت لقطات مصورة نشرها رجال الإطفاء على تويتر ألسنة لهب برتقالية ودخانا يتصاعد من مبنى شاهق.
المصدر: وكالات
لندن
بريطانيا
حريق
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