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تحذير: الحرب في أوكرانيا قد تجوع ملايين الأفارقة
من المعارك في أوكرانيا
7 مارس 2022 21:07

حذرت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، من أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الإمدادات الغذائية في أفريقيا.

وقالت الوزيرة اليوم الاثنين على هامش اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في مدينة مونبلييه الفرنسية إن الكثير من القمح في أفريقيا يأتي من أوكرانيا وروسيا، مضيفة أنه إذا استمرت الحرب وصار إنتاج القمح في خطر بسببها، فقد يعني ذلك «تجويع ما يتراوح ما بين 8 و13 مليون شخص إضافي».

وأعلنت شولتسه أن وزارتها ستقدم أكثر من 38 مليون يورو لدعم الشعب الأوكراني. وقالت: «لقد تسبب بوتين في معاناة لا حد لها لشعب أوكرانيا، ونريد أن نعرب عن تضامننا هنا، وأن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا حقاً».

وأشارت شولتسه أيضاً إلى 500 مليون يورو تعهدت بها ألمانيا بالفعل عبر المفوضية الأوروبية و37 مليون يورو أخرى خصصتها وزارة الخارجية الألمانية للمساعدات الإنسانية.

المصدر: وكالات
روسيا
أفريقيا
أوكرانيا
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