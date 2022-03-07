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11 مرشحاً ينافسون ماكرون على رئاسة فرنسا
ماكرون
7 مارس 2022 20:43

وافق المجلس الدستوري في فرنسا الاثنين على 12 ترشيحًا للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في نأبريل حسبما أعلن رئيس المجلس لوران فابيوس في إعلان عبر الفيديو. وقال فابيوس "هذا الصباح، وعملًا بالدستور وبالقوانين المرعية الإجراء، اعتمد المجلس الدستوري قائمة رسمية بأسماء المرشحات والمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري في 10 و24 أبريل المقبل". ولفت إلى أن المجلس تلقّى 13,672 تأييدًا من النواب، صودق على 13,427 منها. والمرشحون ال12 الذين حصل كلّ منهم على 500 توقيع على الأقلّ في 30 منطقة مختلفة، من اليمين إلى اليسار، هم مارين لوبن واريك زمور ونيكولا دوبون-اينيان وفاليري بيكريس وايمانويل ماكرون وآن ايدالغو ويانيك جادو وجان لوك ميلانشون وفابيان روسيل وجان لاسال وناتالي أرتو وفيليب بوتو. وأكد المجلس الدستوري "موافقة" المرشّحين والمرشّحات على مشاركتهم في الانتخابات، بحسب فابيوس. وكان فيليب بوتو آخر من انضمّ إلى القائمة، بعد أن كان مرشّحًا للانتخابات الرئاسية في العامين 2012 و2017.

المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
فرنسا
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