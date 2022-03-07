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أول اجتماع مباشر للملكة اليزابيث منذ إصابتها بـ«كورونا»
من لقاء اليزابيث الثانية ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
7 مارس 2022 20:39

استقبلت الملكة إليزابيث الثانية رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في قصر وندسور الاثنين، في أول لقاء رسمي مباشر لها منذ إصابتها بكوفيد-19.

وامسك المسؤول الكندي الذي يزور بريطانيا لمناقشة الحرب في أوكرانيا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، بيد الملكة وتحدثا مبتسمين.

وخلفهما، على مكتب، تم وضع باقة زهور صفراء وزرقاء، هي ألوان العلم الأوكراني، في اشارة إلى دعم البلد الذي غزته روسيا. وإليزابيث الثانية هي أيضًا ملكة كندا التي زارتها أكثر من عشرين مرة.

وأثارت صحة الملكة التي ستحتفل بعيد ميلادها الـ96 في أبريل، أمضت أكثر من 70 منها على العرش البريطاني، القلق منذ ثبتت إصابتها بالفيروس في 20 فبراير.

بعد إلغاء ارتباطاتها قبل أسبوعين، تحدثت الأسبوع الماضي عبر الفيديو مع السفيرين الجديدين لتشاد وإمارة أندورا من قصر وندسور حيث تقيم. منذ أمضت ليلة في المستشفى في اكتوبر، بات الظهور العلني للملكة نادرا، لكن القصر أعلن في الآونة الأخيرة استئناف نشاطاتها العامة مع نشاط في 29 مارس في ويستمنستر في ذكرى زوجها الأمير فيليب الذي توفي السنة الماضية.

المصدر: وكالات
بريطانيا
كندا
الملكة إليزابيث الثانية
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