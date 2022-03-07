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موسكو تسمح بالإجلاء إلى روسيا وكييف «الخطوة» غير أخلاقية
فارون من الهجوم الروسي على أوكرانيا على حدود بولندا
7 مارس 2022 17:46

أعلنت روسيا أنها ستوفر «ممرات إنسانية» جديدة اليوم الاثنين لنقل الأوكرانيين المحاصرين تحت قصفها إلى أراضيها، وإلى حليفتها روسيا البيضاء، في خطوة نددت بها كييف على الفور، ووصفتها بأنها عمل غير أخلاقي.
وقالت روسيا وأوكرانيا إنه من المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات بينهما في مكان لم يتم الكشف عنه في روسيا البيضاء اليوم الاثنين.

ولم تسفر الجولتان السابقتان سوى عن تعهدات بفتح طرق لإدخال المساعدات الإنسانية وهو ما لم يتم تنفيذه بنجاح حتى الآن.
ويأتي إعلان روسيا عن فتح ممرات جديدة بعد يومين من عدم الالتزام بوقف إطلاق النار للسماح للمدنيين بالفرار من مدينة ماريوبول المحاصرة، حيث بات مئات الآلاف الذين تقطعت بهم السبل دون طعام وماء تحت قصف لا هوادة فيه.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «الممرات» الجديدة ستكون من العاصمة كييف ومدينتي خاركيف وسومي الشرقتين، بالإضافة إلى ماريوبول.
ووفقا للخرائط التي نشرتها وكالة الإعلام الروسية، فإن الممر الذي سيقام من كييف سيؤدي إلى روسيا البيضاء بينما سيتم توجيه المدنيين من خاركيف إلى روسيا. وقالت الوزارة إن موسكو ستوفر أيضا جسرا جويا من كييف إلى روسيا.
وأضافت الوزارة أن «محاولات الجانب الأوكراني لخداع روسيا والعالم بأسره... غير مجدية هذه المرة».
ووصف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه الخطوة بأنها «غير أخلاقية بالمرة» وقال إن روسيا تحاول «استغلال معاناة الناس في مشهد تلفزيوني».
وقال المتحدث «إنهم مواطنون أوكرانيون، ويجب أن يكون لهم الحق في الإجلاء إلى مناطق في أوكرانيا».

 

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
بولندا
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