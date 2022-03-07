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روسيا: هذه الدول ضمن «القائمة المعادية»
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
7 مارس 2022 17:33

أقرت الحكومة الروسية، الاثنين، قائمة الدول التي ترتكب أعمالاً تصفها بـ«العدائية»، في خضم العمليات العسكرية التي تجريها البلاد في أوكرانيا المجاورة.

ويأتي إقرار هذه القائمة فيما كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد ألمح إليها قبل يومين، في مسعى للرد على عقوبات يجري فرضها من دون توقف منذ بدء روسيا عملياتها العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وتشمل القائمة المعادية كلاً من أستراليا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وإيسلندا وكندا ولينخشتاين وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسان مارينو وسنغافورة والولايات المتحدة وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان.

وكانت موسكو قد تحدثت عن إجراءات عقابية ستتخذها هي الأخرى رداً على الأعمال العدائية ضدها، والتي اتخذتها تلك الدول.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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