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مصر تكشف موعد انتهاء العاصفة
منخفض صحراوي
7 مارس 2022 16:55

شعبان بلال (القاهرة)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن انتهاء موجة الرياح المثيرة للأتربة والرمال والعواصف التي شهدتها خلال الساعات الماضية بسبب منخفض صحراوي ضرب مناطق عديدة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الغربية والبحر الأحمر وسيناء.

وتشهد حالة الطقس في مصر، اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تهدأ سرعات الرياح وتستقر الأحوال الجوية.

ورغم استقرار الأحوال الجوية، عادات الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، على أن تكون الأجواء مشمسة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وذكرت الأرصاد المصرية أن المنخفضات التي تتأثر بها مصر مع اقتراب فصل الربيع وأشهرها هي المنخفضات الخماسينية التي يصاحبها عادة نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة .

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