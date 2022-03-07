10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
المجر تلغي جميع إجراءات مكافحة «كورونا»
أرشيفية
7 مارس 2022 15:34

ألغت المجر اليوم جميع إجراءات مكافحة فيروس كورونا المتبقية تقريباً، مما يعني أنه لم يعد ارتداء الكمامة إلزامياً في الأماكن العامة المغلقة أو وسائل النقل العامة.

وكانت المجر قد ألغت بالفعل جميع إجراءات مكافحة الفيروس الصيف الماضي. وفي ذلك الوقت، تم إلغاء القيود على دخول البلاد، وتقديم ما يفيد سلبية الإصابة بفيروس كورونا لدخول المطاعم. مع ذلك، تم إعادة فرض هذه القيود، عندما ضربت موجة تفش جديدة لكورونا البلاد خلال فصلي الخريف والشتاء.

ويتهم المنتقدون حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بالإخفاق الشديد في مواجهة جائحة كورونا.

وسجلت المجر، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، أكثر من 44 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، في حين سجلت النمسا، التي يبلغ تعداد سكانها تسعة ملايين نسمة 15 ألف حالة وفاة بالفيروس.

وقد حصل 63% من المجريين على جرعتي اللقاح، مقارنة بـ 74% في النمسا.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
فيروس
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©