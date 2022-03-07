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رئيس أوكرانيا يحذر: ستسقطون أيضاً
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوروبيين
7 مارس 2022 15:36

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأوروبية من السقوط في حال سقطت أوكرانيا في يد الروس، مطالبا الأوروبيين بالقدوم ومساعدة بلاده في معركتها ضد روسيا.

وقال فولوديمير زيلينسكي للأوروبيين "إذا سقطنا ستسقطون أنتم أيضاً".

وأعربت الحكومة الأوكرانية عن أملها بأن يتفهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن روسيا تتلاعب بقضية الممرات الإنسانية.

وطالبت الحكومة الأوكرانية روسيا بالتوقف عن التلاعب بأرواح المدنيين.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الجيش الروسي سيوقف إطلاق النار ويفتح ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف اليوم الاثنين.

وأضافت أنه إلى جانب كييف سيتم أيضا فتح ممرات من مدن خاركيف وماريوبول وسومي وذلك بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالنظر إلى الوضع الحالي في تلك المدن.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
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