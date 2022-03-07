كييف ترفض الممرات الإنسانية من موسكو

متطوع يحمل لافتة كتب عليها 'ساعدوا الأوكرانيين' يقود الطريق ويتبعه لاجئون من أوكرانيا يصلون إلى محطة السكك الحديدية الرئيسية في براغ