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إندونيسيا تلغي الحجر الصحي للسائحين القادمين
إندونيسيا تقلص فترة الحجر الصحي للمسافرين
7 مارس 2022 13:44
قال مسؤول اليوم الاثنين إن إندونيسيا ألغت شرط الحجر الصحي للقادمين لزيارة جزيرة بالي.
وقالت نائبة وزير السياحة انجيلا تانويسوديبجو " وفقا لتوجيهات الرئيس جوكو ويدودو، ابتداء من السابع من مارس 2022 لن يفرض حجر صحي على المسافرين الدوليين الحاصلين على جرعات اللقاح كاملة".
وقال المتحدث باسم الهجرة أحمد نور صلاح إن الزائرين من 23 دولة، تشمل ألمانيا، سوف يتم لهم السماح بالحصول على التأشيرات لدى الوصول مقابل 500 ألف روبية (35 دولار).
قالت السلطات إنه يتعين على الزائرين إبراز حجوزات الفندق لنحو أربعة أيام على الأقل وشهادة الخضوع لاختبار بي سي ار.
وكانت الحكومة قد قالت في وقت سابق إنها لن تطلب من المسافرين الدوليين الخضوع للحجر الصحي ابتداء من 14 مارس الجاري.
وكان يتعين على المسافرين الدولين الراغبين في زيارة بالي سابقا أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام وتقديم ما يفيد بحصولهم على اللقاح.
وقالت الحكومة إنه لن يتم تمديد شرط الخضوع للحجر الصحي في أنحاء البلاد في حال استمرت حالات الاصابة بالفيروس في التحسن.
وقد سجلت إندونيسيا، التي يبلغ تعداد سكانها 270 مليون نسمة، نحو 25 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس الأحد، بالاضافة إلى 254 حالة وفاة.
وكانت بالي قد استقبلت أكثر من 3ر6 مليون زائر عام 2019، ولكن أعداد الزائرين تراجع إلى 45 زائرا العام الماضي بسبب إجراءات الاغلاق.
المصدر: وكالات
كورونا
الحجر الصحي
اندونيسيا
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