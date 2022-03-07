روسيا تعلن وقفاً لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقفاً لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في العاشرة من صباح اليوم الاثنين، وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي في أوكرانيا.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية عن الوزارة القول في بيان :"بناء على طلب الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون من الرئيس (الروسي فلاديمير)

بوتين، نعلن فرض نظام وقف إطلاق النار (نظام التهدئة) بعد الساعة 00:10 صباحا وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي".

ودعا البيان الجانب الأوكراني للالتزام بالشروط. وجاء في البيان :"نطالب الجانب الأوكراني بالالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب

السكان المدنيين والمواطنين الأجانب ... محاولة كييف اتهام روسيا بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة سيكون بلا جدوى، وستتم

متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المسيرة".

وأوضح البيان أن المعلومات المتعلقة "بإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا" سيتم نقلها إلى الهياكل المهنية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى.













