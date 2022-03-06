«دبلوماسية» مكثفة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

عواصم (وكالات)

مع دخول الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الحادي عشر، تواصلت التحركات الدبلوماسية والدعوات الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار.

وأجرى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم خلال الاتصال السلطات الأوكرانية بإحباط عمليات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة من القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا. وجدد بوتين تحذيره لأوكرانيا من أن العملية العسكرية التي تنفذها بلاده لن تتوقف إلا إذا أوقفت كييف المقاومة، واستجابت لجميع مطالب الكرملين. من جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف شامل وعاجل لإطلاق النار في أوكرانيا أثناء مكالمة هاتفية مع بوتين أمس، وفق ما أفاد مكتب أردوغان. كما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت جولة من المباحثات الدبلوماسية تضمنت لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واستمرت محادثات بينيت وبوتين، أمس الأول، ثلاث ساعات، ومن ثم تحدث هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أن يتوجه إلى برلين، حيث التقى المستشار الألماني أولاف شولتس.

يأتي ذلك فيما أكدت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا أن بلادها ستستجيب لأي محادثات سلام لكن كييف لا تثق في موسكو، وذلك عشية محادثات مرتقبة بين الجانبين.

وقال مسؤول من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن ماكرون حث الرئيس بوتين على إنهاء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وضمان حماية وأمن المواقع النووية الأوكرانية.

وأكد المسؤول الفرنسي أن ماكرون أجرى اتصالاً هاتفياً مع بوتين استمر لنحو ساعتين أمس.

وظل ماكرون على اتصال دائم مع بوتين، ولكن مثلما هو الحال بالنسبة للجهود الدولية الأخرى، فلم يتمكن بعد من إقناع موسكو بوقف حملتها العسكرية المستمرة منذ 11 يوماً على أوكرانيا.

من جانبه، نفى بوتين لماكرون «قيام جيشه باستهداف مدنيين» في أوكرانيا، بحسب الإليزيه.

وفيما أكد الرئيس الروسي أن «مسؤولية السماح للسكان بمغادرة المدن المحاصرة يتحملها الأوكرانيون»، رد عليه الرئيس الفرنسي بأن «الجيش الذي يهاجم هو الجيش الروسي»، و«لا سبب لديه للاعتقاد أن الجيش الأوكراني يعرض المدنيين للخطر».

وبحسب الإليزيه، أكد بوتين أنه «سيحقق أهدافه» في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو عبر الحرب».

وقالت الرئاسة الفرنسية: إن ماكرون لاحظ أن بوتين «عازم جداً على تحقيق أهدافه»، وبينها «ما يسميه الرئيس الروسي (اجتثاث النازية)، وتحقيق حياد أوكرانيا»، إضافة إلى الاعتراف باستقلال القرم ودونباس، وهي مطالب تقول باريس: إنها «مرفوضة بالنسبة إلى الأوكرانيين».

وقالت الرئاسة للصحفيين: «قال بوتين إنه ليس في وارد شن هجمات على المحطات النووية في أوكرانيا، وقال أيضاً إنه مستعد لاحترام معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف حماية هذه المحطات». وتعرضت محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية لقصف روسي في الرابع من مارس.

وبحسب رواية الكرملين لفحوى المحادثة، اتهم بوتين متطرفين أوكرانيين بارتكاب حادثة وقعت يوم الثالث من مارس في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وسأل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوتين عبر الهاتف عن حريق في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقال الكرملين: «أبلغ بوتين ماكرون باستفزاز المتطرفين الأوكرانيين في منطقة محطة الطاقة النووية زابوريجيا، وأن مستويات الإشعاع طبيعية».

وكرر بوتين تصريحاته في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دعا من جانبه إلى «وقف شامل وعاجل لإطلاق النار» في أوكرانيا، لكن بوتين اشترط قبلاً تطبيق شروط روسيا.

وأبلغ بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأن المفاوضين الأوكرانيين يجب أن يتخذوا نهجاً «بناء»، بشكل أكبر، في المحادثات مع موسكو وأن يأخذوا في الحسبان الواقع الجديد على الأرض. وبحسب رواية الكرملين عما دار في الاتصال الهاتفي، قال بوتين: إن «العملية الخاصة» التي تنفذها روسيا تسير وفقاً للخطة والجدول الزمني لها.

وقال الكرملين: «جرى التشديد على أن وقف العملية الخاصة ممكن فقط، إذا أوقفت كييف العمليات العسكرية ونفذت المطالب الروسية المعروفة».

وأضاف الكرملين: «تم لفت الانتباه إلى عدم جدوى أي محاولات لإطالة أمد عملية التفاوض، التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية في إعادة تنظيم قواتها ومواردها» مضيفاً: «الأمل معقود على أن يظهر ممثلو أوكرانيا في الجولة المقبلة من المفاوضات نهجاً بناء، بشكل أكبر، وأن يأخذوا تماماً في الاعتبار الحقائق الجديدة» بعد الهجوم.

ومن المزمع إجراء جولة جديدة من المفاوضات اليوم، حسبما أفاد مسؤولون أوكرانيون.

وجاء اتصال بوتين وأردوغان قبل أيام من منتدى دبلوماسي مرتقب في مدينة أنطاليا الجنوبية من 11 إلى 13 مارس يتوقع أن يحضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني.

وتأمل تركيا بتنظيم لقاء بين الطرفين.

وقال أردوغان: «إن وقف إطلاق النار الشامل والعاجل سيجعل من السهل إيجاد حل سياسي والاستجابة للمخاوف الإنسانية».

ودعا بوتين إلى السماح بإقامة ممرات إنسانية «طارئة»، قائلاً: إنه والزعيم الروسي يمكنهما «فتح طريق السلام معاً».

وقال لبوتين: «إن أنقرة جاهزة للمساهمة بكل الوسائل الممكنة في سبيل حلّ سلمي للأزمة». وبحسب وسائل إعلام تركية، استمرت المحادثة الهاتفية بين الرئيسين لمدة ساعة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: إن إسرائيل ستواصل السعي للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، حتى لو بدا النجاح غير محتمل، وذلك بعد عودته من زيارة مفاجئة لموسكو أجرى خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وطلبت أوكرانيا من إسرائيل القيام بدور الوساطة، استناداً إلى علاقات بينيت الطيبة مع كل من كييف وموسكو. وقال مكتبه: إنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثلاث مرات هاتفيا منذ أمس الأول.

ولم يذكر بينيت في جلسة الحكومة التي بثها التلفزيون أي تفاصيل عن اجتماعه الذي استمر ثلاث ساعات مع بوتين في الكرملين أمس السبت واكتفى بالقول إن الاجتماع كان بطبيعة الحال «بناء على ترحيب وتشجيع من كافة الجهات المعنية» في إشارة إلى الولايات المتحدة وقوى أخرى.