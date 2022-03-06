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البابا فرنسيس يطالب بمساعدات حيوية للمدنيين
رفع الأعلام الأوكرانية أثناء عظة البابا فرنسيس في الفاتيكان (أ ف ب)
7 مارس 2022 01:03

الفاتيكان (وكالات) 

دعا البابا فرنسيس، أمس، إلى تأمين ممرات إنسانية ومساعدات حيوية لمدنيي أوكرانيا، في مواجهة الهجوم الروسي، الذي اعتبر أنه بات يزرع «الموت والدمار والبؤس».
وقال البابا، في كلمة بعد تلاوة الصلاة: «تجري في أوكرانيا أنهار دماء ودموع، الأمر لا يتعلّق بمجرد عمليّة عسكريّة، وإنما بحرب تزرع الموت والدمار والبؤس».
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر 24 فبراير بدء «عملية عسكرية خاصة» ضد الجارة الشرقية لبلاده، في خطوة ردّ عليها الغرب بفرض عقوبات اقتصادية على موسكو وتوفير دعم عسكري لكييف.
وحذّرت الأمم المتحدة، أمس، من أن عدد الفارين من وجه العمليات العسكرية تجاوز 1.5 مليون شخص، وهو ما يخلق «أزمة لجوء تعتبر الأسرع تفاقماً» في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ولفت البابا فرنسيس إلى أن أعداد ضحايا الهجوم «تزداد على الدوام وكذلك عدد الأشخاص الذين يهربون، ولاسيما الأمهات والأطفال»، موجهاً نداء «لكي يتمَّ تأمين ممرات إنسانية، ويُضمن ويُسهَّل وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة، من أجل تقديم المساعدة الحيوية لإخوتنا وأخواتنا الذين يعانون بسبب القنابل والخوف».
ورفع كثيرون أعلام أوكرانيا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، أثناء متابعهم كلام البابا.
وطالب البابا بأن «تتوقّف الاعتداءات المسلّحة وتسود المفاوضات، ويسود حسن الإدراك والتَمْيِيز ويتم مجدّداً احترام القانون الدولي».
كما شكر الصحافيين «الذين يخاطرون بحياتهم، لكي يضمنوا لنا المعلومات بشأن ما يحدث في أوكرانيا».

البابا فرنسيس
أوكرانيا
روسيا
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