كييف: روسيا بدأت تدرك التكلفة الحقيقية للحرب

مونتريال (وكالات)



اعتبر مفاوض أوكراني، أمس، أن روسيا بدأت «تُدرك التكلفة الحقيقية للحرب»، في مواجهة المقاومة الأوكرانية، مؤكداً أن المفاوضات بين وفدَي البلدين بدأت تصبح «بناءة».

وفي مقابلة في لفيف غرب أوكرانيا مع صحيفة «ذي غلوب آند ميل» الكندية، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك: إنه بدأ يلمس تحولاً في الموقف الروسي في ظل المقاومة الأوكرانية والعقوبات الدولية.

وأفاد بودولاك «في بداية الهجوم، أصر الروس على الهيمنة الكاملة.. لم يتوقعوا مقاومة قوية كهذه من أوكرانيا».

وأضاف المسؤول، الذي شارك في أول جولتَي محادثات بين روسيا وأوكرانيا على حدود بيلاروس: «لقد بدأوا للتو في إدراك التكلفة الحقيقية للحرب، وبدأنا الآن في إجراء مفاوضات بناءة». وذكر الوفد الأوكراني أنّ من المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات اليوم.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني أن الروس «فقدوا عدداً كبيراً جداً من المعدات والأفراد. العقوبات التي لم نشهدها من قبل تُدمّر اقتصادهم».

وكرر بودولاك دعوة حلف شمال الأطلسي إلى إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وبينما شدد على أن الطرفين المتفاوضين اتفقا على عدم مناقشة تفاصيل المحادثات، أشار بودولاك إلى أن الأهداف الأوكرانية لا تزال تتمثل في وقف فوري لإطلاق النار وتوفير ضمانات أمنية بعدم تعرض أوكرانيا للهجوم مرة أخرى وتعويض «كبير» عن الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالمدن الأوكرانية.