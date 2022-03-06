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تدمير مطار «فينيتسيا».. وكييف تعزز دفاعاتها
أفراد الدفاع المدني يحاولون إطفاء النيران إثر القصف الروسي لمطار فينيتسيا وسط أوكرانيا (رويترز)
7 مارس 2022 01:03

كييف (وكالات) 

عزز جنود أوكرانيون الدفاعات حول العاصمة الأوكرانية كييف، أمس، وحفروا خنادق، وأغلقوا الطرق، ونسقوا مع وحدات الدفاع المدني، في الوقت الذي قصفت فيه القوات الروسية المناطق المحيطة وهاجمت البلدات والقرى المجاورة، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ضربات صاروخية روسية دمّرت، أمس، مطار فينيتسيا في وسط أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني، في فيديو عبر تطبيق تليغرام: «تبلّغت للتو بأن ضربات صاروخية استهدفت فينيتسيا»، المدينة البالغ عدد سكانها حوالي 370 ألف نسمة، مضيفاً: إن «المطار دمّر بالكامل».
وأخذ زيلينسكي على الدول الغربية رفضها فرض منطقة حظر جويّ فوق أوكرانيا، وتمنّعها عن تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة.
وقال زيلينسكي: «نردد ذلك كل يوم: أغلقوا السماء فوق أوكرانيا، أغلقوها أمام الصواريخ الروسية والمقاتلات الروسية».
وأضاف: «نحن بشر، ومن واجبكم الإنساني حمايتنا.. إذا لم تفعلوا، إذا رفضتم إعطاءنا على الأقل طائرات لنتمكن من حماية أنفسنا، لا يسعنا سوى أن نستنتج أمراً واحداً: أنتم أيضاً تريدون لنا أن نُقتل ببطء!».
وفي حين لا تدل أي مؤشرات على تهدئة وشيكة، قال زيلينسكي: إن روسيا «تتهيّأ لقصف أوديسا»، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود، والتي تضم ميناء، مشدداً على أن الخطوة ستشكل «جريمة حرب. ستكون جريمة تاريخية».
ويقطن قرابة مليون شخص في أوديسا، المدينة الواقعة على ساحل أوكرانيا الجنوبي والتي تضم ناطقين بالروسية والأوكرانية وأقليات بلغارية.
وبينما كانت القوات المسلحة والمتطوعون المدنيون في كييف يباشرون أعمال الحفر، واصل آلاف الأشخاص محاولة الفرار من المدينة التي يبلغ تعدادها 3.4 مليون نسمة، مع انتشار المخاوف من وقوع هجوم شامل.
وشنت روسيا هجوماً على أوكرانيا في 24 فبراير، وركزت أعنف هجماتها على جنوب وشرق البلاد، وحاصرت مدناً بينها ماريوبول وخاركيف بنيران المدفعية والضربات الجوية، وتسببت في وقوع أضرار جسيمة وضحايا.
وتفادت كييف أسوأ المعارك حتى الآن، لكن البلدات والقرى المحيطة بها تشهد معارك عنيفة، ونشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس، لقطات لبعض مركباتها العسكرية، وهي تتحرك بالقرب من العاصمة.
وأظهر مقطع مصور سجلته القوات المسلحة الأوكرانية، أمس الأول، في العاصمة كييف الجهود التي يبذلها الأوكرانيون للدفاع عن مدينتهم، باستخدام أكياس الرمل وألواح خرسانية عبر طريق رئيسي، بينما كان جنود أوكرانيون يفحصون السيارات المارة بعناية.
وجرى إغلاق طريق أصغر بحواجز معدنية مضادة للدبابات وتم نصب مواقع للمدافع الرشاشة. وتعهد المدنيون بالانضمام إلى المعركة، لحماية كييف، وشوهدت قنابل المولوتوف الحارقة على جانب الطريق.
وقال جندي لم يكشف عن هويته في التسجيل المصور: «نحن مستعدون بنسبة 100 في المئة، فالمواقع جاهزة بما يلزم وننتظر مقابلتهم هنا فحسب، والنصر سيكون حليفنا».
وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها «عملية خاصة» لا تهدف إلى احتلال الأراضي، لكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها وأسر من تصفهم بالقوميين الخطرين.
ويتجه ملايين النازحين داخلياً إلى مناطق آمنة نسبياً في غرب أوكرانيا. وصدرت أوامر لرجال في سن القتال بالبقاء، ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعبه لبذل كل ما في وسعهم لصد الروس.
يأتي ذلك، فيما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس، مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي، منذ بدأت موسكو الهجوم على لبلاد في 24 فبراير.
وفي اليوم السابق قدرت عدد القتلى الروس بأكثر من عشرة آلاف.
 من جهتها، قالت بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة اليوم، أمس: إنه تم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 364 مدنياً في أوكرانيا، فيما أصيب 759 آخرون، على الرغم من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.
وأضافت الأرقام الحديثة، المتعلقة بالضحايا حتى الخامس من مارس، 13 وفاة و52 إصابة إلى الخسائر التي سجلها مراقبون من مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس السبت.
وقال وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا: إن قوات بلاده دمرت العديد من المركبات المصفحة الروسية وغيرها من المعدات العسكرية عن طريق أسلحة قدمها حلفاء.
وذكر كوليبا، أمس الأول: «أسقطنا 3 طائرات روسية مقاتلة كانت تقصف مدننا، باستخدام صواريخ ستينجر».
وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات وصواريخ سطح جو من طراز ستينجر.
وشدد كوليبا على حاجة أوكرانيا للمزيد من الدعم العسكري قائلاً: «إن أوكرانيا ستنتصر في هذه الحرب على أية حال، لأن هذه حرب الشعب مع أجل أرضهم، ونحن ندافع عن القضية العادلة. لكن المسألة هي الثمن، ثمن انتصارنا».
من جهته، ذكر أوليسكي دانيلوف الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الوطني في أوكرانيا في ‭‬‬منشور على موقع «فيسبوك»، أمس، أن روسيا تحشد القوات لتطويق مدينة دنيبرو الأوكرانية، وتصب تركيزها على عزل أوكرانيا عن البحر الأسود. وقال: إن روسيا لا تزال تواصل مساعيها للسيطرة على كييف.
وفي هذه الأثناء، تعرضت مدينتا سومي وليبيدين في شمال شرقي أوكرنيا مجدداً لهجمات القوات الروسية، وفقاً لما قاله دميترو زيفيتسكي رئيس الإدارة الإقليمية في سومي عبر قناته على تيليجرام.
وقال زيفيتسكي: إن الطائرات الروسية دمرت مستودعاً للغذاء ومواد البناء وموقف سيارات، وكان قد جرى تدمير محطة تدفئة وتوليد يوم الجمعة الماضي.
وتقاتل القوات الروسية حالياً للسيطرة على كييف وخاركيف بجانب مناطق رئيسية أخرى في أنحاء البلاد.

أوكرانيا
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
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