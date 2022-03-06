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مقتل عضو بالوفد الأوكراني للتفاوض «في ظروف غامضة»
مقتل عضو بالوفد الأوكراني للتفاوض «في ظروف غامضة»
7 مارس 2022 01:03

كييف (وكالات)

قتل أحد أعضاء الوفد الأوكراني، الذي شارك في الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر أوكرانية. وقالت شبكة «روسيا اليوم» الحكومية: إن النائب والصحفي الأوكراني دينيس كيريف، قتل في كييف، أمس الأول، على يد «عملاء من جهاز الأمن العام الأوكراني» أثناء محاولة اعتقاله.
وظهر كيريف، الذي كانت له خلفية في العمل المصرفي، جالساً في أقصى يمين طاولة المفاوضات إلى جانب مسؤولين أوكرانيين آخرين، خلال الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت يوم الاثنين الماضي على الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا. ورغم ظهوره في الصور، فإن قائمة أعضاء الوفد المشارك في المفاوضات التي نشرتها كييف لم تكن تضم اسم كيريف، لذلك فإن وضعه لا يزال غامضاً. وفي شهر فبراير الماضي، قال تقرير تلفزيوني أوكراني: إن كيريف خضع للتحقيق بسبب صلات مزعومة مع أجهزة الاستخبارات الروسية منذ عام 2020 على الأقل.
وأوضح التقرير أن «التحقيق مع النائب توقف لأن لديه صلات قوية بمسؤولين في جهاز الأمن العام الأوكراني».
ولم تسفر الجولتان الأولى والثانية من المفاوضات بين موسكو وكييف عن تحقيق أي تقدم، فيما من المنتظر أن تعقد جولة ثالثة يوم الاثنين.

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