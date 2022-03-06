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كوليبا: استعداد 20 ألف متطوع أجنبي للقتال
كوليبا: استعداد 20 ألف متطوع أجنبي للقتال
7 مارس 2022 01:03

واشنطن (وكالات)
 
أعلن قرابة 20 ألف مقاتل أجنبي استعدادهم للتطوع من أجل مساعدة أوكرانيا على محاربة روسيا، حسبما أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمس. وقال كوليبا لقناة «سي إن إن» الأميركية: «بلغ عددهم حالياً حوالي 20 ألفاً، وهم يتحدرون بشكل أساسي من دول أوروبية».
واعتبر أن «كثيراً من الأشخاص يكرهون روسيا» منذ سنوات، لكنهم لم يجرؤوا على معارضتها. وأضاف «عندما شاهد الناس أن الأوكرانيين يقاتلون وأنهم لم يستسلموا، اندفعوا إلى الالتحاق بالقتال». وسمحت الدنمارك لمواطنيها بالمشاركة، وكذلك وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس. لكن قائد القوات المسلحة البريطانية، حث مواطنيه على عدم التوجه إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا، موجهاً انتقاداً صريحاً لوزيرة خارجية بلاده، ليز تروس.

أوكرانيا
روسيا
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