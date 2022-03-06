الأمم المتحدة تحذر من «أزمة اللاجئين» الأوكرانية

جنيف (وكالات)

حذّرت الأمم المتحدة، أمس، من أن عدد الفارّين من الهجوم الروسي على أوكرانيا تجاوز 1.5 مليون، ما يخلق «أزمة لجوء تُعتبر الأسرع تفاقماً» في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على «تويتر»: «عبر أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى الدول المجاورة خلال عشرة أيام، في أزمة لجوء تُعتبر الأسرع تفاقماً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».

وأفاد مسؤولون في الأمم المتحدة بأنهم يتوقعون بأن تشتد حدة الأزمة مع تكثيف الجيش الروسي عملياته، خصوصاً باتّجاه العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلن حرس الحدود البولندي أن 922.400 شخص فروا من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدأ الهجوم الروسي في 24 فبراير.

كما وصل لاجئون أوكرانيون إلى المجر ومولدافيا ورومانيا وسلوفاكيا.

وتحدّثت منظمة الصحة العالمية عن مؤشرات متزايدة على استهداف المراكز الصحية في أوكرانيا، والتي تقول: إنها ترقى إلى انتهاك لحياد قطاع الصحة والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتدفق لاجئون من أوكرانيا بأعداد قياسية على بولندا، وسط توقعات بتجاوز العدد الإجمالي مليون لاجئ.

وقالت آنا ميخالسكا، المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي: «تسجيل الدخول مبسط قدر الإمكان، والمهم هو التأكد من هويات الأشخاص، والتحقق من الوثائق ومراجعة قواعد البيانات للتحقق مما إذا كان بينهم مطلوبين.. هذه العملية تستغرق بضع دقائق».

وأضافت: «تشير التوقعات إلى أن عدد من دخلوا بولندا من أوكرانيا ابتداءً من يوم 24 فبراير (وحتى أمس) يتجاوز المليون».

وقالت آنا كليموفا، البالغة 21 عاماً، التي كانت في الطريق إلى مدينة فروتسواف البولندية للعيش مع شقيقها: «في كييف هناك كثير من القنابل، يعيش المرء في المخبأ ومع ذلك يسمعها.. لذلك غادرت تلك المدينة».

وتوجد في بولندا جالية من الأوكرانيين عدد أفرادها نحو 1.5 مليون نسمة، وهي أكبر جالية أوكرانية في المنطقة، الأمر الذي يجعل بولندا وجهة رئيسة للاجئين، رغم أن الأوكرانيين الفارين من الحرب يدخلون أيضاً سلوفاكيا والمجر وشمال رومانيا التماساً للسلامة. وفقًا للأمم المتحدة، قد يرغب أربعة ملايين شخص في مغادرة البلاد هرباً من الهجوم الروسي.

قبل اندلاع الأزمة، كان عدد سكان أوكرانيا يزيد على 37 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، والتي لا تشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا أو المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.

واستقبلت المجر 169 شخصاً أو 11 في المئة من العدد الإجمالي، وأكثر من 12 ألفاً من اليوم السابق، وفقاً لمفوضية اللاجئين.

وتوجد في البلاد خمسة مراكز حدودية مع أوكرانيا والعديد من المدن الحدودية مثل زاهوني، حولت المباني العامة إلى مراكز إغاثة، حيث يأتي مدنيون مجريون لتقديم الطعام أو المساعدة.

ووفقاً للمفوضية، فر حوالي 114 ألف شخص من أوكرانيا ولجؤوا إلى سلوفاكيا، وهو ما يشكل 7.4 في المئة من العدد الإجمالي.

وذكرت الشرطة السلوفاكية أن قرابة 12450 أوكرانياً عبروا الحدود أمس الأول.

وفي رومانيا، تقدر المفوضية عدد اللاجئين بـ71 ألف لاجئ، أي 4.7 في المئة من العدد الإجمالي. وجرى إنشاء مخيمين أحدهما في سيغيتو مرماتاي والآخر في سيرت.

كما ذكرت المفوضية أن قرابة 157 ألف شخص، بواقع 10.2 في المئة من العدد الإجمالي، واصلوا طريقهم بعد عبور الحدود الأوكرانية، إلى دول أوروبية أخرى.

الرئيس البولندي يؤوي لاجئين في فيلتين رسميتين

خصصت بولندا منذ أيام عدة، بعض الغرف داخل فيلتين رسميتين خاصتين بالرئيس البولندي أندريه دودا، لإيواء لاجئين قادمين من أوكرانيا.

جاء ذلك حسبما أفاد آدم كيفاتوفسكي، مدير مكتب الرئيس البولندي لوكالة الأنباء البولندية «بي إيه بي» أمس.

وأضاف كيفاتوفسكي: إن هذه الخطوة جاءت بناء على مبادرة من السيدة الأولى في بولندا آجاتا كورنهاوزر-دودا، مشيراً إلى أنها تعتزم زيارة اللاجئين الذين تم إيواؤهم هناك قريباً.

وإضافة إلى هاتين الفيلتين، فإن الدولة البولندية تخصص للرئيس القصر الرئاسي وقصر بيلفيدر في وارسو للأغراض التمثيلية، فضلاً عن أربع فيلات أخرى في أماكن مختلفة، من بينها شبه جزيرة هيل على بحر البلطيق ومنتجع فيسلا الشتوي.

وحسب بيانات قوات حماية الحدود البولندية، فإن عدد اللاجئين الذين قدموا إلى البلاد من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، وصل حتى الآن إلى 922 ألفا و400 لاجئ.