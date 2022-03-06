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برلين: نستقبل اللاجئين من أوكرانيا بغض النظر عن الجنسية
برلين: نستقبل اللاجئين من أوكرانيا بغض النظر عن الجنسية
7 مارس 2022 01:03

برلين (وكالات)

أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أمس، أن بلادها تستقبل اللاجئين من أوكرانيا بغض النظر عن جنسيتهم. وأضافت فيزر لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الشعبية الألمانية: «إننا نريد إنقاذ الأرواح، وهذا لا يعتمد على جواز السفر». 
وأوضحت فيزر أن «الغالبية العظمى من الذين فروا هم من المواطنين الأوكرانيين».
ووصفت فيزر التعاون الأوروبي الحالي في مساعدة اللاجئين من الأزمة الأوكرانية بـ«التاريخي».
وفي خطوة غير مسبوقة، اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي على تبني إجراءات طارئة لمنح حماية فورية للأشخاص الفارين من الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ويجري توفير الحماية للأوكرانيين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي لعام واحد مبدئياً، مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين.
من جانبه، أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بعد لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في برلين، بالتضامن الأوروبي مع اللاجئين القادمين من أوكرانيا.
وكتب السياسي الاشتراكي الديمقراطي على «تويتر»: «إنه لأمر جيد وليس من قبيل الأمور البديهية أن تقوم كل دول الاتحاد الأوروبي معاً بإيواء أطفال ونساء ورجال على نحو سريع وغير بيروقراطي»، مشيراً إلى أن من الواضح أن «أوروبا متماسكة، ونحن نقوم معاً بمساعدة هؤلاء الذين يبحثون عن ملاذ فراراً من الهجوم، ونحن متماسكون».
وأضاف شولتس: إن أوروبا «اقتربت من بعضها البعض بشكل أقوى، وظهر ذلك من خلال رد الفعل الموحد على الهجوم الروسي بفرض عقوبات، وكذلك من خلال الاستعداد لإيواء لاجئين من أوكرانيا».

برلين
أوكرانيا
اللاجئين
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