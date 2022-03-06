10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
بريطانيا: «خطة عمل» دولية لإفشال الهجوم الروسي
بوريس جونسون يدلي بتصريحات أمام مجلس العموم البريطاني حول الأزمة الأوكرانية (رويترز)
7 مارس 2022 01:03

لندن (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن تقديم «خطة عمل» دولية تهدف إلى «إفشال» الغزو الروسي لأوكرانيا، ويعتزم لهذه الغاية تكثيف الاجتماعات الدبلوماسية الأسبوع المقبل في لندن، حسبما أفاد مكتبه.
وبعد موجة «غير مسبوقة» من العقوبات الغربية ضد مصالح روسية ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، دعا جونسون المجتمع الدولي إلى تجديد «جهوده المنسقة» ضد موسكو، من خلال «خطة عمل مؤلفة من ست نقاط»، حسبما أفاد «داونينغ ستريت» في بيان.
وقال جونسون، قبل اجتماعات مع زعماء من كندا وهولندا ووسط أوروبا في لندن هذا الأسبوع: إن الهجوم الذي أمر به الرئيس الروسي بوتين لا بد وأن يفشل، وأن يُنظر إليه على أنه فاشل.
وأضاف جونسون، في بيان: «لا يكفي التعبير عن دعمنا للنظام الدولي القائم على القواعد، ولكن يجب أن ندافع عنه ضد محاولة متواصلة لإعادة صياغة هذه القواعد بالقوة العسكرية».
وذكر جونسون أهدافه، التي تضمنت إقامة تحالف إنساني دولي من أجل أوكرانيا، ودعم دفاعها عن نفسها، وزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو لأقصى حد.
ودعا جونسون إلى انتهاج مسارات دبلوماسية لخفض التصعيد، بمشاركة كاملة من الحكومة الأوكرانية، وتعزيز الأمن في منطقة أوروبا-الأطلسي، وإنهاء «التطبيع الزاحف» للأنشطة الروسية في أوكرانيا.
وكتب جونسون، في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أمس: إنه لم تكن هناك فرصة للجهود الدبلوماسية لمواجهة الهجوم الروسي، مضيفاً: «إن الهجوم يتحول بدرجة أكبر إلى حملة مشينة لارتكاب جرائم حرب وعنف ضد المدنيين».
وسلط جونسون في مقاله الضوء على خطته، ودعا الدول الأخرى للمساعدة في حشد الجهود الإنسانية ومساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.
وجدد تأكيده أن الصراع لن يصبح صراعاً لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مؤكداً أن التحالف لن يرسل جنوداً لأوكرانيا.
وبعد اجتماعه مع رئيسي وزراء كندا وهولندا اليوم، من المقرر أن يستضيف جونسون بعد غد زعماء من جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا، وهي دول تشهد تدفقاً للاجئين بسبب الهجوم الروسي.
وتعتزم بريطانيا للتحرك بشكل أسرع لمعاقبة رجال الأعمال الروس من خلال إجراءات قانونية جديدة سيتم إرسالها إلى البرلمان اليوم.
وفي هذه الأثناء، أبلغ جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه سيعمل مع الحلفاء الدوليين للحصول على مزيد من العتاد العسكري الدفاعي بغية مساعدة أوكرانيا في الصراع مع روسيا.
وجاء في بيان لمكتب جونسون شمل ما ورد في اتصال بين الزعيمين: «ناقش الزعيمان الاحتياجات الملحة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتعهد رئيس الوزراء بالعمل مع الشركاء لتوفير مزيد من المعدات الدفاعية».
يأتي ذلك، فيما توقع نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، أمس، أن يستمر الصراع في أوكرانيا شهوراً، إن لم يكن سنوات، مضيفاً: أن الحلفاء الدوليين سيحتاجون إلى إظهار «قوة تحمل استراتيجية» لضمان إخفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
وقال راب لشبكة «سكاي نيوز»: «مهمتنا مع حلفائنا هي ضمان فشل روسيا في أوكرانيا، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت نحن.. نتحدث عن شهور، إن لم يكن سنوات، وبالتالي، علينا إظهار بعض القدرة الاستراتيجية على التحمل، لأن هذا لن ينتهي في أيام».
وسحب زعيم المعارضة البريطاني السير كير ستارمر عمليا كل دعواته السابقة لرئيس الوزراء بوريس جونسون لتقديم استقالته، حيث قال: إن البلاد في حاجة «للوحدة» في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت وكالة «بي أيه ميديا» البريطانية للأنباء عن زعيم حزب العمل المعارض قوله: إنه لا تزال هناك «مسألة ثقة أساسية» في الحكومة، لكن رئيس الوزراء في الوقت الراهن «يركز على الوظيفة التي يقوم بها».

بريطانيا
روسيا
بوريس جونسون
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©