بريطانيا: «خطة عمل» دولية لإفشال الهجوم الروسي

لندن (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن تقديم «خطة عمل» دولية تهدف إلى «إفشال» الغزو الروسي لأوكرانيا، ويعتزم لهذه الغاية تكثيف الاجتماعات الدبلوماسية الأسبوع المقبل في لندن، حسبما أفاد مكتبه.

وبعد موجة «غير مسبوقة» من العقوبات الغربية ضد مصالح روسية ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، دعا جونسون المجتمع الدولي إلى تجديد «جهوده المنسقة» ضد موسكو، من خلال «خطة عمل مؤلفة من ست نقاط»، حسبما أفاد «داونينغ ستريت» في بيان.

وقال جونسون، قبل اجتماعات مع زعماء من كندا وهولندا ووسط أوروبا في لندن هذا الأسبوع: إن الهجوم الذي أمر به الرئيس الروسي بوتين لا بد وأن يفشل، وأن يُنظر إليه على أنه فاشل.

وأضاف جونسون، في بيان: «لا يكفي التعبير عن دعمنا للنظام الدولي القائم على القواعد، ولكن يجب أن ندافع عنه ضد محاولة متواصلة لإعادة صياغة هذه القواعد بالقوة العسكرية».

وذكر جونسون أهدافه، التي تضمنت إقامة تحالف إنساني دولي من أجل أوكرانيا، ودعم دفاعها عن نفسها، وزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو لأقصى حد.

ودعا جونسون إلى انتهاج مسارات دبلوماسية لخفض التصعيد، بمشاركة كاملة من الحكومة الأوكرانية، وتعزيز الأمن في منطقة أوروبا-الأطلسي، وإنهاء «التطبيع الزاحف» للأنشطة الروسية في أوكرانيا.

وكتب جونسون، في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أمس: إنه لم تكن هناك فرصة للجهود الدبلوماسية لمواجهة الهجوم الروسي، مضيفاً: «إن الهجوم يتحول بدرجة أكبر إلى حملة مشينة لارتكاب جرائم حرب وعنف ضد المدنيين».

وسلط جونسون في مقاله الضوء على خطته، ودعا الدول الأخرى للمساعدة في حشد الجهود الإنسانية ومساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وجدد تأكيده أن الصراع لن يصبح صراعاً لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مؤكداً أن التحالف لن يرسل جنوداً لأوكرانيا.

وبعد اجتماعه مع رئيسي وزراء كندا وهولندا اليوم، من المقرر أن يستضيف جونسون بعد غد زعماء من جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا، وهي دول تشهد تدفقاً للاجئين بسبب الهجوم الروسي.

وتعتزم بريطانيا للتحرك بشكل أسرع لمعاقبة رجال الأعمال الروس من خلال إجراءات قانونية جديدة سيتم إرسالها إلى البرلمان اليوم.

وفي هذه الأثناء، أبلغ جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه سيعمل مع الحلفاء الدوليين للحصول على مزيد من العتاد العسكري الدفاعي بغية مساعدة أوكرانيا في الصراع مع روسيا.

وجاء في بيان لمكتب جونسون شمل ما ورد في اتصال بين الزعيمين: «ناقش الزعيمان الاحتياجات الملحة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتعهد رئيس الوزراء بالعمل مع الشركاء لتوفير مزيد من المعدات الدفاعية».

يأتي ذلك، فيما توقع نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، أمس، أن يستمر الصراع في أوكرانيا شهوراً، إن لم يكن سنوات، مضيفاً: أن الحلفاء الدوليين سيحتاجون إلى إظهار «قوة تحمل استراتيجية» لضمان إخفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وقال راب لشبكة «سكاي نيوز»: «مهمتنا مع حلفائنا هي ضمان فشل روسيا في أوكرانيا، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت نحن.. نتحدث عن شهور، إن لم يكن سنوات، وبالتالي، علينا إظهار بعض القدرة الاستراتيجية على التحمل، لأن هذا لن ينتهي في أيام».

وسحب زعيم المعارضة البريطاني السير كير ستارمر عمليا كل دعواته السابقة لرئيس الوزراء بوريس جونسون لتقديم استقالته، حيث قال: إن البلاد في حاجة «للوحدة» في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة «بي أيه ميديا» البريطانية للأنباء عن زعيم حزب العمل المعارض قوله: إنه لا تزال هناك «مسألة ثقة أساسية» في الحكومة، لكن رئيس الوزراء في الوقت الراهن «يركز على الوظيفة التي يقوم بها».